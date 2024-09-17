百萬網紅為流量闖熊穴　遭棕熊擋出路玩命畫面曝光(有片)

塞爾維亞一名百萬網紅近日在社交平台分享驚悚玩命影片，他走入熊的巢穴期間，卻遇上一隻棕熊阻擋唯一出口，不斷在穴外刺探他，甚至一度想進入，雖然這名網紅最終安全逃脫，但有網民眼見他為了流量，玩命拍片的舉動，紛紛大罵他愚蠢。
綜合報道，來自塞爾維亞的百萬網紅Stefan，在影片分享平台TikTok獲得逾110萬人追蹤，IG亦有近100萬名粉絲。Stefan在14日分享影片，顯示他帶著攝影機，擠進棕熊巢穴拍攝，期間一隻棕熊出現阻擋著洞穴的唯一出路，不斷地向內窺探甚至一度鑽進洞裡，一人一熊面面相覷一段時間，棕熊觀察了一會，在外頭聞一聞之後決定稍為退後，Stefan慢慢離開洞穴，期間棕熊還近距離嗅一嗅他，畫面相當驚險。
網民質疑網紅與棕熊是認識
Stefan隨後又上傳一段跟熊相關的影片。影片中他爬到一棵樹上，樹下則有一隻棕熊在樹下不斷抓樹幹，疑似想爬到樹上。Stefan表示：「你不會相信發生在我身上的事，我在森林裡待了24小時，一隻熊正在等著我，我會待在樹上直到危險消失」。他的影片在社群平台引發議論：「很幸運那隻熊沒把你撕成碎片」、「這些人就為了內容而拿生命冒險」、「光是看這個影片，我的靈魂就快離開身體了」、「這輩子沒見過這麼蠢的人！」亦有人懷疑棕熊應該認識Stefan：「看起來跟他很熟悉」、「那絕對是他的寵物熊。」但同時有人指出：「即使是人工飼養的熊，仍有一定攻擊性」。