百萬網紅為流量闖熊穴　遭棕熊擋出路玩命畫面曝光(有片)

塞爾維亞一名百萬網紅近日在社交平台分享驚悚玩命影片，他走入熊的巢穴期間，卻遇上一隻棕熊阻擋唯一出口，不斷在穴外刺探他，甚至一度想進入，雖然這名網紅最終安全逃脫，但有網民眼見他為了流量，玩命拍片的舉動，紛紛大罵他愚蠢。

綜合報道，來自塞爾維亞的百萬網紅Stefan，在影片分享平台TikTok獲得逾110萬人追蹤，IG亦有近100萬名粉絲。Stefan在14日分享影片，顯示他帶著攝影機，擠進棕熊巢穴拍攝，期間一隻棕熊出現阻擋著洞穴的唯一出路，不斷地向內窺探甚至一度鑽進洞裡，一人一熊面面相覷一段時間，棕熊觀察了一會，在外頭聞一聞之後決定稍為退後，Stefan慢慢離開洞穴，期間棕熊還近距離嗅一嗅他，畫面相當驚險。