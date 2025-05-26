皮膚科醫生提醒 洗澡易忽略1部位 積油垢細菌 又痕又有異味

每天洗澡，有否注意要清潔這個部位？美國威斯康辛州皮膚科醫生卡普爾(Dr. Roger Kapoor)提醒，很多人洗澡時會漏掉一個部位，儘管不難清洗，但若長期忽視，便可能滋生細菌，甚至可能引起嚴重健康問題，那就是「耳朵後方」。

引發脂漏性皮膚炎

卡普爾指出，污垢、皮屑及油脂很容易積在皮膚表面的皺褶和凹痕裡，包括耳朵後方。如果長期不清潔，若這位置剛巧有傷口，引起皮膚敏感或細菌感染的風險便會更高。也有可能出現脂漏性皮膚炎，患者會在皮脂腺活躍的部位，有白色或黃色鱗狀形脫皮屑，大多會痕癢以及輕微泛紅。