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國際
2025-05-26 19:35:28

皮膚科醫生提醒 洗澡易忽略1部位 積油垢細菌 又痕又有異味

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每天洗澡，有否注意要徹底清潔身體各個部位？(互聯網)

每天洗澡，有否注意要徹底清潔身體各個部位？(互聯網)

每天洗澡，有否注意要清潔這個部位？美國威斯康辛州皮膚科醫生卡普爾(Dr. Roger Kapoor)提醒，很多人洗澡時會漏掉一個部位，儘管不難清洗，但若長期忽視，便可能滋生細菌，甚至可能引起嚴重健康問題，那就是「耳朵後方」。

引發脂漏性皮膚炎

卡普爾指出，污垢、皮屑及油脂很容易積在皮膚表面的皺褶和凹痕裡，包括耳朵後方。如果長期不清潔，若這位置剛巧有傷口，引起皮膚敏感或細菌感染的風險便會更高。也有可能出現脂漏性皮膚炎，患者會在皮脂腺活躍的部位，有白色或黃色鱗狀形脫皮屑，大多會痕癢以及輕微泛紅。

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油脂阻塞毛孔 後果嚴重

此外，油脂和汗水、污垢混集一起時，會讓耳朵出現異味，油脂愈積愈多且阻塞毛孔，更可能導致粉刺或暗瘡。
 

每天洗澡，有否注意要徹底清潔身體各個部位？(互聯網) 每天洗澡，有否注意要徹底清潔身體各個部位？(互聯網)

洗頭水有助清潔

卡普爾指，洗頭水有助於耳後清潔，因為許多產品的成分可以分解油脂和殺滅細菌，但除非刻意搓洗，否則洗頭水通常只會短時間接觸耳後，很快就會被沖掉，因此效果也有限。

眼鏡臂都要注意

他建議，塗上沐浴產品後，用手指輕輕擦洗耳朵後方幾秒，尤其最容易積聚污垢、耳朵的皺摺處，最後再用清水沖洗，記得擦乾。如果戴眼鏡，也要經常清洗「眼鏡臂」，因為它就放在耳朵後方，很容易把細菌帶到皮膚上。
 

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