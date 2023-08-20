盜值二千萬明朝花瓶想甩手 3笨賊不知被拍賣行出賣 到酒店跟臥底探員交易 人贓並獲

不法之徒從博物館盜走文物後，想「甩手」並非想像中容易。瑞士一間博物館於2019年被盜走3件中國文物，包括一估值達200萬英鎊(約1,995萬港元)明朝花瓶。事隔逾年，賊人才試圖把花瓶轉售，最終輾轉聯絡到一位買家，其後約定於2021年底，在倫敦一酒店交易，但接頭人其實是英國警方臥底，3名英籍疑犯最終被捕。原來賊人找買家前，曾要求一間拍賣行為該花瓶估價，拍賣行立即識穿是賊贓，隨即報警。

笨賊落網｜家中寄出電郵 向拍賣行「問價」

瑞士日內瓦遠東藝術博物館(Museum of Far Eastern Art)於19年6月被盜走3件明朝文物，共值約350萬鎊(約3,492萬港元)。2020年7月，一間拍賣行報警指收到電郵，來信人要求為該個白色明朝花瓶估價。警方隨即追查來信人的IP位址，發現是從31歲男子David Lamming位於倫敦東南部的寓所寄出，即將他鎖定為疑犯。