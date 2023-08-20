盜值二千萬明朝花瓶想甩手 3笨賊不知被拍賣行出賣 到酒店跟臥底探員交易 人贓並獲

不法之徒從博物館盜走文物後，想「甩手」並非想像中容易。瑞士一間博物館於2019年被盜走3件中國文物，包括一估值達200萬英鎊(約1,995萬港元)明朝花瓶。事隔逾年，賊人才試圖把花瓶轉售，最終輾轉聯絡到一位買家，其後約定於2021年底，在倫敦一酒店交易，但接頭人其實是英國警方臥底，3名英籍疑犯最終被捕。原來賊人找買家前，曾要求一間拍賣行為該花瓶估價，拍賣行立即識穿是賊贓，隨即報警。
笨賊落網｜家中寄出電郵 向拍賣行「問價」
瑞士日內瓦遠東藝術博物館(Museum of Far Eastern Art)於19年6月被盜走3件明朝文物，共值約350萬鎊(約3,492萬港元)。2020年7月，一間拍賣行報警指收到電郵，來信人要求為該個白色明朝花瓶估價。警方隨即追查來信人的IP位址，發現是從31歲男子David Lamming位於倫敦東南部的寓所寄出，即將他鎖定為疑犯。
笨賊落網｜願以「賤價」賣出 交易時人贓並獲
Lamming及同黨不知行藏敗露，之後找到一名買家，願以45萬鎊(約449萬港元)購買該花瓶。雙方約定於2021年10月某日在倫敦中部一酒店交易。另一疑犯、47歲的Mbaki Nkhwa當日親手把該花瓶，交予該名由便衣探員喬裝的「買家」，當場人贓並獲。電話記錄顯示，Lamming及Nkhwa均恆常聯絡另一名26歲疑犯Kaine White，而當日Nkhwa正是由White駕車接送到酒店，3人最終被捕。
倫敦警方有組織罪案調查科探長Matt Webb表示：「涉案的有組織犯罪集團以為可以在國際犯下重罪，而不受追究……但他們錯了，這凸顯我們與國際執法伙伴的關係，以及跨國界合作的能力」，指起回該花瓶是國際合作4年的成果。至於博物館其餘兩件失物，當中一個值約8萬鎊(約79萬港元)的碗曾於本港一拍賣行成交，其後已歸還博物館；但其餘的一個酒杯則仍下落不明，英警懸紅1萬鎊(約9.98萬港元)徵求線索。