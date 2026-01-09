盜墓｜美國男子專偷遺體　家中被搜出過百顆頭骨

美國賓夕法尼亞州傳出盜墓事件。德拉瓦郡檢方於1月8日表示，執法人員在34歲的男子Jonathan Gerlach家中搜出超過一百顆人類頭骨及大量人體遺骸。他因涉嫌褻瀆歷史墓園，被控數百項罪名，當局稱其住所有如「恐怖電影場景」。
德拉瓦郡檢察官Tanner Rouse向媒體透露，這些人骨主要藏於Gerlach的地下室，另有八具人類遺骸在其儲物櫃中被尋獲。檢察官說：「簡單來說，警方目前已經發現大量骸骨，我們仍在努力拼湊這些遺骸的身分、來源以及確切數量，最終結果還需要相當長的時間。」
部分骸骨達數百年歷史
執法人員在Gerlach住所發現的遺骸包括「數量眾多」的長骨、木乃伊化的腳、腐爛的軀幹及其他人體組織。檢察官表示，目前尚不清楚疑犯收集這些遺骸的目的，並指出部分骸骨已有數百年歷史，另有一具遺骸還裝上心臟起搏器。
Gerlach表示，在疑犯收集的遺骸中甚至還發現了疑似幾個月大的嬰兒屍骨。
根據法院紀錄，疑犯被控300項竊盜、接收贓物及褻瀆屍體等罪名，另外還有數十項刑事毀損、入屋犯法、蓄意褻瀆及其他犯罪指控。疑犯目前被扣押，保釋金設為100萬美元現金。法院紀錄顯示，疑犯尚未聘請律師為其辯護。根據起訴書，疑犯向當局承認從莫里亞山墓園（Mount Moriah）盜取約30具人類遺骸。
耶登市（Yeadon）市長Rohan Hepkins在記者會上指出，自獨立戰爭以來許多軍人均埋葬於莫里亞山墓園。他表示，由於墓園沒有圍欄且入口眾多，成為「誘人的目標」。
據Hepkins表示，當局是在一個致力保存該墓園的非營利組織成員通報後，才得知這些犯罪行為。根據起訴書，從11月7日至疑犯被捕當天，墓園內26個地下墓穴和陵墓被破壞，其中25個已有超過百年歷史。
調查人員將Gerlach鎖定為嫌疑人後監視墓園，並目睹他攜帶麻布袋離開現場。起訴書指出，袋中裝有兩名小孩的木乃伊遺骸、三顆頭骨和其他骨頭。
檢察官表示，在疑犯家中發現的遺骸很可能來自莫里亞山墓園以外的其他墓地，但當局尚未確認具體來源。
