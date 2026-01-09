盜墓｜美國男子專偷遺體　家中被搜出過百顆頭骨

美國賓夕法尼亞州傳出盜墓事件。德拉瓦郡檢方於1月8日表示，執法人員在34歲的男子Jonathan Gerlach家中搜出超過一百顆人類頭骨及大量人體遺骸。他因涉嫌褻瀆歷史墓園，被控數百項罪名，當局稱其住所有如「恐怖電影場景」。

德拉瓦郡檢察官Tanner Rouse向媒體透露，這些人骨主要藏於Gerlach的地下室，另有八具人類遺骸在其儲物櫃中被尋獲。檢察官說：「簡單來說，警方目前已經發現大量骸骨，我們仍在努力拼湊這些遺骸的身分、來源以及確切數量，最終結果還需要相當長的時間。」

部分骸骨達數百年歷史

執法人員在Gerlach住所發現的遺骸包括「數量眾多」的長骨、木乃伊化的腳、腐爛的軀幹及其他人體組織。檢察官表示，目前尚不清楚疑犯收集這些遺骸的目的，並指出部分骸骨已有數百年歷史，另有一具遺骸還裝上心臟起搏器。