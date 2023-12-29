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國際
2023-12-29 04:30:52
日報

盜用文章訓練ChatGPT 《紐時》告微軟OpenAI侵犯版權

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OpenAI

《紐約時報》入稟控告聊天機械人ChatGPT研發商OpenAI。(路透社)

聊天機械人ChatGPT的生成式人工智能技術取得大突破，無論對話和書寫與真人無異，被指威脅記者等工種。美國《紐約時報》(The New York Times)反擊，周三入稟控告OpenAI和微軟(Microsoft)侵犯版權，指兩間公司的人工智能技術非法複製《紐時》數百萬篇文章，以訓練ChatGPT和其他服務，讓大眾可即時取得有關資料，並成為《紐時》競爭對手。

過去也有訴訟尋求限制在互聯網收集大量內容，並在沒有補償下訓練人工智能聊天機械人；演員、作家、記者及其他創意工作者上載作品到互聯網，擔心人工智能透過他們的材料學習，並研發與他們競爭的聊天機械人，但卻沒有作出適當補償。《紐時》是首間大型傳媒構機對兩大人工智能研發公司OpenAI和微軟提控，而微軟是OpenAI董事局成員之一，並大力投資到該公司。《紐時》狀詞稱，有責任知會訂閱用戶有關事情，微軟和OpenAI非法使用《紐時》作品以研發人工智能產品，並威脅《紐時》提供服務的能力；微軟和OpenAI做法是「不勞而獲」，利用《紐時》在新聞業的巨大投資建立代替產品，並沒有取得許可和給予費用。

《紐時》：無付費兼創造產品搶讀者

《紐時》表示，4月開始已與OpenAI和微軟談判，尋求獲得合理的補償和訂立協議，但雙方未能取得共識。OpenAI和微軟認為《紐時》的內容是「合理使用」，有關版權材料是用於「變革性目的」並無違規。《紐時》卻不贊同，指ChatGPT和微軟搜尋引擎Bing的聊天機械人可以提供與《紐時》相似服務，「這完全與變革性無關，無付費使用《紐時》內容創造產品，而那可代替《紐時》並搶走其讀者」。

在入稟狀中，《紐時》舉例指ChatGPT向用戶提供一篇該報獲普立茲獎的文章頭3段，在此前該用戶在聊天中談及因非《紐時》付費用戶未能閱讀該文章。該報又指，微軟搜尋引擎Bing今年初使用OpenAI的技術提升了服務，「複製和分類」《紐時》內容後提供較傳統搜尋引擎更長和更詳細的回應。該報認為，被告的工具破壞和損害《紐時》與讀者的關係，也剝奪其訂閱和廣告等收入。

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