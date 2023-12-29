盜用文章訓練ChatGPT 《紐時》告微軟OpenAI侵犯版權

聊天機械人ChatGPT的生成式人工智能技術取得大突破，無論對話和書寫與真人無異，被指威脅記者等工種。美國《紐約時報》(The New York Times)反擊，周三入稟控告OpenAI和微軟(Microsoft)侵犯版權，指兩間公司的人工智能技術非法複製《紐時》數百萬篇文章，以訓練ChatGPT和其他服務，讓大眾可即時取得有關資料，並成為《紐時》競爭對手。

過去也有訴訟尋求限制在互聯網收集大量內容，並在沒有補償下訓練人工智能聊天機械人；演員、作家、記者及其他創意工作者上載作品到互聯網，擔心人工智能透過他們的材料學習，並研發與他們競爭的聊天機械人，但卻沒有作出適當補償。《紐時》是首間大型傳媒構機對兩大人工智能研發公司OpenAI和微軟提控，而微軟是OpenAI董事局成員之一，並大力投資到該公司。《紐時》狀詞稱，有責任知會訂閱用戶有關事情，微軟和OpenAI非法使用《紐時》作品以研發人工智能產品，並威脅《紐時》提供服務的能力；微軟和OpenAI做法是「不勞而獲」，利用《紐時》在新聞業的巨大投資建立代替產品，並沒有取得許可和給予費用。