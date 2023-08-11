盜竊｜金毛犬遇賊人竟討摸　玩足1分鐘目送萬元單車被偷(有片)

部分人飼養狗狗可能為了看門口，不過以下這隻狗狗一定適合看屋。美國聖地牙哥一名賊人在民宅企圖偷取一輛價值1,300美元(折合約1萬港元)的單車，一隻金毛尋回犬期間一度出現，不過牠並非吠叫，而是搖著尾巴掛著笑面向賊人討摸。

綜合報道，事發於上月15日晚上10時許，聖地牙哥一間民宅疑未有關上車庫閘門，吸引了賊人的注意，這名賊人看中了車庫裡的一輛價值1,300美元的單車，他亦肆無忌憚地走入車庫，正要將單車推走，突然有一隻金毛尋回犬出現，牠跟著賊人後，不是吠叫，而是搖著尾巴，友好地撲向賊人「撩玩」。