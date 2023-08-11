盜竊｜金毛犬遇賊人竟討摸　玩足1分鐘目送萬元單車被偷(有片)

部分人飼養狗狗可能為了看門口，不過以下這隻狗狗一定適合看屋。美國聖地牙哥一名賊人在民宅企圖偷取一輛價值1,300美元(折合約1萬港元)的單車，一隻金毛尋回犬期間一度出現，不過牠並非吠叫，而是搖著尾巴掛著笑面向賊人討摸。
綜合報道，事發於上月15日晚上10時許，聖地牙哥一間民宅疑未有關上車庫閘門，吸引了賊人的注意，這名賊人看中了車庫裡的一輛價值1,300美元的單車，他亦肆無忌憚地走入車庫，正要將單車推走，突然有一隻金毛尋回犬出現，牠跟著賊人後，不是吠叫，而是搖著尾巴，友好地撲向賊人「撩玩」。
警方將CCTV影片公開籲提供消息
更令人意想不到的是，賊人竟然因為狗狗的熱情而露出笑容，更將單車放回原位，大膽地踎低跟這隻狗狗玩起來，狗狗亦安大方地反轉肚仔讓賊人摸。賊人跟狗狗玩的期間，更大聲地說：「你是我認識最型的狗，我也愛你」接著還說：「你爸爸不應該讓車庫開著。」一人一狗就這樣互動玩了約1分鐘，賊人終於起身與狗狗道別，推著那輛名貴單車離開。至於這隻狗狗則似乎依依不捨的跟在後面，目送主人的單車被偷走。警方事後將這段影片發佈上網，呼籲民眾協助提供疑犯消息，令不少網民哭笑不得。
Bicycle thief charmed by golden retriever mid-robbery— out of context dogs (@contextdogs) August 10, 2023
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