熱門搜尋:
暑假活動 中秋月餅 啟德郵輪碼頭 銀色債券 港元定存 C觀點 網上熱話 Ray Online 碧桂園 ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 姜濤 免費機票 澳門好去處 林襄 BNO 英超
返回
國際
2023-08-11 16:14:49

盜竊｜金毛犬遇賊人竟討摸　玩足1分鐘目送萬元單車被偷(有片)

分享：
金毛犬遇賊人竟討摸，玩足1分鐘目送萬元單車被帶走。(X)

金毛犬遇賊人竟討摸，玩足1分鐘目送萬元單車被帶走。(X)

部分人飼養狗狗可能為了看門口，不過以下這隻狗狗一定適合看屋。美國聖地牙哥一名賊人在民宅企圖偷取一輛價值1,300美元(折合約1萬港元)的單車，一隻金毛尋回犬期間一度出現，不過牠並非吠叫，而是搖著尾巴掛著笑面向賊人討摸。

綜合報道，事發於上月15日晚上10時許，聖地牙哥一間民宅疑未有關上車庫閘門，吸引了賊人的注意，這名賊人看中了車庫裡的一輛價值1,300美元的單車，他亦肆無忌憚地走入車庫，正要將單車推走，突然有一隻金毛尋回犬出現，牠跟著賊人後，不是吠叫，而是搖著尾巴，友好地撲向賊人「撩玩」。

狗狗跟著賊人後，不是吠叫，而是搖著尾巴，友好地撲向賊人「撩玩」。(X) 賊人將單車放回原位，大膽地踎低跟這隻狗狗玩起來。(X) 賊人竟然因為狗狗的熱情而露出笑容。(X) 狗狗亦安大方地反轉肚仔讓賊人摸。(X) 狗狗則似乎依依不捨的跟在後面，目送主人的單車被偷走。(X)

警方CCTV影片公開籲提供消息

更令人意想不到的是，賊人竟然因為狗狗的熱情而露出笑容，更將單車放回原位，大膽地踎低跟這隻狗狗玩起來，狗狗亦安大方地反轉肚仔讓賊人摸。賊人跟狗狗玩的期間，更大聲地說：「你是我認識最型的狗，我也愛你」接著還說：「你爸爸不應該讓車庫開著。」一人一狗就這樣互動玩了約1分鐘，賊人終於起身與狗狗道別，推著那輛名貴單車離開。至於這隻狗狗則似乎依依不捨的跟在後面，目送主人的單車被偷走。警方事後將這段影片發佈上網，呼籲民眾協助提供疑犯消息，令不少網民哭笑不得。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受