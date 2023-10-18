目標清晰｜黑熊闖入直開雪櫃擸千層麵走如慣犯　網民大讚好聰明(有片)

在美國部分地區有黑熊出沒是很常見的事情，康乃狄克州一名屋主日前在社交平台分享一段有趣的監視器畫面，一隻黑熊闖入其家中，不但在屋裡悠閒地逛逛，甚至直接走到雪櫃前順手打開，將屋主媽媽親手做的意大利千層麵帶走，完全沒有脅場、警惕，加上十分順手，令網民笑言如「慣犯」。
綜合報道，IG用戶@helenahoulis上傳的影片顯示，這隻大黑熊先是在屋子內閒晃，在不同房間穿梭，彷彿就將這裡當成自己家一樣，牠接著走向廚房雪櫃前，用後腿站立打開冷凍櫃，用口將裡面一袋千層麵擔出來，並從窗戶離開。
網民：誰能抗拒意大利麵
這名屋主Helena Richardson事後接受訪問時指，當時她並不在家，只是收到安全攝影機的警示訊息，才發現家裡來了一隻既大隻又為食的「不速之客」，她說，沒想到這黑熊竟然鎖定了她媽媽親手為自己所做的麵，令她笑言：「連熊都無法抵抗意大利美食的魅力！」
影片被分享到網路上後，不少網民都留言直呼這黑熊似乎認得雪櫃很聰明，亦有網民指「好大隻！幸好沒人在家，沒有人受傷」、「好可怕喔」、「人沒事就好。」，亦有人笑言「誰能抗拒意大利麵」、「肉肉的屁股有點可愛」、「有點像柏靈頓熊」、「簡直就是卡通角色跟畫面」。