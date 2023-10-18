目標清晰｜黑熊闖入直開雪櫃擸千層麵走如慣犯　網民大讚好聰明(有片)

在美國部分地區有黑熊出沒是很常見的事情，康乃狄克州一名屋主日前在社交平台分享一段有趣的監視器畫面，一隻黑熊闖入其家中，不但在屋裡悠閒地逛逛，甚至直接走到雪櫃前順手打開，將屋主媽媽親手做的意大利千層麵帶走，完全沒有脅場、警惕，加上十分順手，令網民笑言如「慣犯」。

綜合報道，IG用戶@helenahoulis上傳的影片顯示，這隻大黑熊先是在屋子內閒晃，在不同房間穿梭，彷彿就將這裡當成自己家一樣，牠接著走向廚房雪櫃前，用後腿站立打開冷凍櫃，用口將裡面一袋千層麵擔出來，並從窗戶離開。