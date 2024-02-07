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國際
2024-02-07 12:09:00

盲人慘被的士司機丟路邊　導盲犬不負厚望將主人平安帶回家(有片)

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盲人慘被的士司機丟路邊，導盲犬不負厚望將主人平安帶回家。(Global)

盲人慘被的士司機丟路邊，導盲犬不負厚望將主人平安帶回家。(Global)

加拿大一名視障男子帶著導盲犬搭的士回家，不但慘遭拒載，上車後還被丟在陌生的地方，在無助及無奈下，他的導盲犬竟帶著他徒步走了幾公里路，最後成功將主人平安帶回家，令主人感動不已。

綜合報道，加拿大英屬哥倫比亞省一名視障男子Roland Croteau於上月26日，帶著他的導盲犬Dodger經的士公司「Vernon Taxi電召的士回家，第一個的士司機以「對狗過敏」而拒載，第二個的士司機則在途中，聲稱找不到目的地，隨意在某個地方就稱抵達，讓他們一人一狗落車，當Roland發現那裡不是他的家時，的士已離去。

視障男子Roland Croteau。(Global News) 當他跟Dodger提及「回家」時，牠竟然認得回家的路。(Global News) Dodger帶著Roland走了幾公里，估計大概走了3個街區，成功將他帶回家。(Global News) Roland感激地說：「Dodger的聰明才智讓我很感動，牠真的很有靈性」。(Global News)

的士公司致歉 承諾為司機提供培訓

Roland表示，他被丟在一個陌生的地方，礙於自己視障，無法認出回家的路，他指，當時是晚上11時許，還下著雨，坦言有點怕，只好拜託導盲犬Dodger，看看能不能找到救援，詎料當他跟Dodger提及「回家」時，牠竟然認得回家的路，帶著Roland走了幾公里，估計大概走了3個街區，成功將他帶回家，亦是平日落車的家門前，Roland感激地說：「Dodger的聰明才智讓我很感動，牠真的很有靈性」。事件經報道後，Vernon Taxi發表聲明，就事件向RolandDodger的事件表示遺憾及歉意，承諾會為司機及接線員工提供適當培訓。

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