盲眼龍婆預言神準命中緬甸大地震 2025年另一預言是經濟災難

近日多地發生地震，緬甸更發生死傷枕籍的7.9級大地震，除了日本預言漫畫家竜樹諒的預知夢，於1996年離世的保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)之預言亦再受關注。英國《每日郵報》稱，2025年開始不久，巴巴萬加其中一個預言已成真。她預言2025年將有毀滅性地震，緬甸上周五(28日)發生7.9級地震至今確認逾2,800人死亡，死亡人數恐上萬；強震還波及鄰國泰國，造成曼谷興建中的大樓倒塌，死亡和失蹤者共87人。太平洋島國湯加周日(30日)亦發生7.1級地震，美國一度發出海嘯警報。

盲眼龍婆過去被指應驗的預測包括美國911襲擊、英國王妃戴安娜離世，以及中國冒起。當然也有不少失準，例如英國哈里王子取代父親英王查理斯三世登基，以及去年預言俄羅斯總統普京在國內遭暗殺。

盲眼龍婆2025年預言｜歐洲爆發毀滅性戰爭 報道指，盲眼龍婆2025年另兩個預言分別是發生經濟災難，以及歐洲爆發毀滅性戰爭。美國總統特朗普上台後開打關稅戰影響全球貿易，亦為全球經濟帶來不明朗因素。至於歐洲，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍未結束，美國前拜登政府傾力支持烏克蘭，特朗普則全力推動停戰以停止軍事援助，與俄羅斯修好及談判，但暫時成果不大。根據不同的報道，盲眼龍婆還預言2025年是「人類滅亡」的開始，世界於5079年毀滅。另有報道指，盲眼龍婆2025年預這還包括俄羅斯主宰世界，以及癌症治療會有重大新進展，以及能培養器官移植。