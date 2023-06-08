盲眼龍婆預言2023年5大災難降臨　「核電廠爆炸」釀百萬人死亞洲淪重災區

來自保加利亞的「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）在1996年離世，但其生前的預言仍受到各界的討論及關注，其中最有名就是她曾精準預言911事件及敘利亞遭到化學襲擊等事件的發生。此外，盲眼龍婆在生前也曾預測，在2023年結束之前恐怕會有1座核電廠發生爆炸，而使得亞洲因受到輻射塵的籠罩而陷入毀滅性的核災。

預言核電廠爆炸導致嚴重傳染病

綜合外媒報道，曾精準預言過全球大事的盲眼龍婆，在生前曾經對2023年拋出驚人預言，她表示，2023年時恐將發生太陽風暴、地球軌道發生變化、核電廠爆炸、生化武器、基因技術突破等5大災難。

盲眼龍婆也提醒，可能會有1座核電廠在2023年結束之前發生爆炸，屆時不僅會使得亞洲籠罩在輻射毒物內而讓人們喪命，甚至也有可能因此爆發嚴重的傳染病。此外，盲眼龍婆表示，除了可能發生核電廠爆炸的事件外，地球軌道也可能因為某種形式而發生改變，進而使得地球的輻射增加而讓全球溫度大幅提高。

最後，盲眼龍婆聲稱，2023年將會發生1場前所未見的太陽海嘯，進而使全球陷入停電的危機，同時也預言，屆時可能會有1個大國因研究生化武器而釀成災難，進而使得數10萬的人因此喪生。

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