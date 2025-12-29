盲眼龍婆預言2026｜外星太空船進入大氣層？地震火山等自然災害頻生

據英國《鏡報》報道，隨著2025年即將結束，外界開始關注巴巴萬加針對2026年的預言，她預言2026年將多次發生自然災害。雖然尚不清楚龍捲風、海嘯或地震會發生在何處，但她預見地震與火山爆發的毀滅性組合，加上極端天氣，將對全球約8%的地區造成嚴重影響。

2026年即將到來，保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾多次預言成功，如今她的2026年相關預言也再次成為網民討論焦點。

至於全球局勢方面，巴巴萬加預言，2026年將迎來混亂局勢，她最令人擔憂的預言之一，是第三次世界大戰。有報道指出，巴巴萬加預測一場涉及主要世界強權的大規模戰爭將於2026年爆發；內容提到，這場衝突將蔓延至多個大洲，引發政治不穩定與全球緊張局勢升高。

傳美國俄羅斯正面衝突

另有傳言稱，巴巴萬加曾表示俄羅斯與美國之間將出現直接對抗，這可能與她另一項預言有關，那就是第三次全球金融危機，或至少是 2026年的重大經濟衰退，可能包括股市崩盤、高通漲，或貨幣體系崩潰。