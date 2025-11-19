盲聾西施狗闖鄰居家 遭警開槍射死 狗主獲賠390萬 片段揭警問︰不然我可怎樣？(有片)

美國密蘇里州有民眾報警，要求警員協助把一隻誤闖其寓所範圍的一隻失明兼失聰的西施犬，帶回主人家中，但接報到場的警員最終竟開槍把牠打死，並向趕抵的主人說︰「不然我還可以怎樣做？」令輿論譁然。狗主近日獲賠償50萬美元(約390萬港元)。

事發在密州只有900名居民的小城Sturgeon。2024年5月，案中的5歲西施犬Teddy趁主人亨特(Nocholas Hunter)吃晚餐時，從家中逃出，之後去到了鄰居的家中。由於當地警方負責動物事務，於是派出警員伍德森(Myron Woodson)前往現場。

「牠是一隻又盲又聾 5.8kg的西施犬」

伍德森的隨身攝錄機片段顯示，當時他在一草地上追逐了西施犬數分鐘，想用捕捉棒抓牠但不果，約5分鐘後近距離連開兩槍，將牠打死。悲痛不已的亨特跟警員對質時，指報警的女士平日會餵Teddy，也會讓牠喝水，根本不會視牠為威脅，只是單純想警員送牠回家，亨特問伍德森，「我的狗威脅到你或其他人嗎？」，「我的狗完全看不到東西，也完全聽不到，牠是一隻13磅(5.8kg)的西施犬」。