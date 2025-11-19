盲聾西施狗闖鄰居家 遭警開槍射死 狗主獲賠390萬 片段揭警問︰不然我可怎樣？(有片)

美國密蘇里州有民眾報警，要求警員協助把一隻誤闖其寓所範圍的一隻失明兼失聰的西施犬，帶回主人家中，但接報到場的警員最終竟開槍把牠打死，並向趕抵的主人說︰「不然我還可以怎樣做？」令輿論譁然。狗主近日獲賠償50萬美元(約390萬港元)。
事發在密州只有900名居民的小城Sturgeon。2024年5月，案中的5歲西施犬Teddy趁主人亨特(Nocholas Hunter)吃晚餐時，從家中逃出，之後去到了鄰居的家中。由於當地警方負責動物事務，於是派出警員伍德森(Myron Woodson)前往現場。
「牠是一隻又盲又聾 5.8kg的西施犬」
伍德森的隨身攝錄機片段顯示，當時他在一草地上追逐了西施犬數分鐘，想用捕捉棒抓牠但不果，約5分鐘後近距離連開兩槍，將牠打死。悲痛不已的亨特跟警員對質時，指報警的女士平日會餵Teddy，也會讓牠喝水，根本不會視牠為威脅，只是單純想警員送牠回家，亨特問伍德森，「我的狗威脅到你或其他人嗎？」，「我的狗完全看不到東西，也完全聽不到，牠是一隻13磅(5.8kg)的西施犬」。
涉事警員自認沒錯︰我可以怎樣？
伍德森回應稱︰「我只看到一隻狗盲目地走來走去，我不知牠是盲的」，又說認為Teddy要被安樂死，亨特反問︰「所以你是想為牠擺脫痛苦(而安樂死)嗎？」伍德森答曰「我可以怎樣？」指城內沒有動物管制部門，指是逼不得已，「我並不享受射殺狗隻」。狗主亨特憶述，當日接到電話說他的狗死了，令人難以置信，「我整個人在顫抖，淚流滿面，想搞清楚那是不是我的狗，以後是否有些東西搞錯了」。
市政府稱警員懷疑狗隻有瘋狗症 片段揭無此事
事件令當地居民嘩然，而當市政府在Facebook發文稱警員是因為懷疑西施犬有瘋狗症才射殺牠，居民的怒火更盛，最終警員隨身片段顯示，伍德森當日跟亨特說，以為Teddy是流浪狗而射殺牠，沒有說懷疑牠有瘋狗症，而片段亦顯示Teddy由始至終未有對警員構成威脅，當局才收回說法。
亨特就事件向市政府提出訴訟，日前市政府同意向他賠償50萬美元。代表亨特動物組織表示，和解雖帶來一點慰藉，但亨特已永遠失去了心愛的寵物，冀本案能令警方加強處理寵物事件的訓練，避免同類情況再次發生。有居民要求由其他單位接管動物管制與執法職責。
案發後一度力撐涉事警員伍德森的市長，最終在壓力下辭職，伍德森起初被停薪留職接受調查，最終亦決定辭掉警員工作。