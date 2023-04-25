直擊1570萬豪宅瞬間解體墮谷　業主崩潰：根本是惡夢(有片)

美國猶他州發生豪宅倒塌事件。兩座俯瞰峽谷、分別價值約200萬美元(折合約1,570萬港元)、的豪宅，在突然崩塌並滑落斜坡。所幸的是，兩座房屋都早已經空置，事件中無人受傷，但其中一座豪宅的業主夫婦，原來只買入物業1年多，只不夠1年就被逼搬走，事件令他們夢想幻滅之餘，更形容根本是一場惡夢。

綜合報道，位於Draper一個社區的兩座房屋於上周六(22日)因為地基不穩並滑動，最後導致整座房屋徹底崩塌變成廢壚，豪宅倒塌的畫面亦震撼網民。原來當局於去年10月就發現地基問題，已下令住客搬離，不過其中一座豪宅的女屋主Carole Kamradt仍感到非常傷心，她表示，她與丈夫在2021年12月才買入這座房子，「我們曾夢想過要在這個家度過美好生活，現在看起來，整件事件根本是一場惡夢，如今卻眼白白看著屋子消失」。她說，他們只搬進去2個月就出現問題，因為房屋地基不穩，導致車庫、門窗周圍牆壁和地下室都出現裂縫，結果於去年10月、住不到1年就被迫搬走。