直擊1570萬豪宅瞬間解體墮谷　業主崩潰：根本是惡夢(有片)

美國猶他州發生豪宅倒塌事件。兩座俯瞰峽谷、分別價值約200萬美元(折合約1,570萬港元)、的豪宅，在突然崩塌並滑落斜坡。所幸的是，兩座房屋都早已經空置，事件中無人受傷，但其中一座豪宅的業主夫婦，原來只買入物業1年多，只不夠1年就被逼搬走，事件令他們夢想幻滅之餘，更形容根本是一場惡夢。
綜合報道，位於Draper一個社區的兩座房屋於上周六(22日)因為地基不穩並滑動，最後導致整座房屋徹底崩塌變成廢壚，豪宅倒塌的畫面亦震撼網民。原來當局於去年10月就發現地基問題，已下令住客搬離，不過其中一座豪宅的女屋主Carole Kamradt仍感到非常傷心，她表示，她與丈夫在2021年12月才買入這座房子，「我們曾夢想過要在這個家度過美好生活，現在看起來，整件事件根本是一場惡夢，如今卻眼白白看著屋子消失」。她說，他們只搬進去2個月就出現問題，因為房屋地基不穩，導致車庫、門窗周圍牆壁和地下室都出現裂縫，結果於去年10月、住不到1年就被迫搬走。
附近兩座房屋亦要撤離
由警察和消防員拍攝的影片顯示，他們在擋泥土的擋土牆部分倒塌、房屋開始發出噪音後前往現場。可見在二樓向後倒下山之前，金屬從門廊天花板上掉了下來。另一棟房屋向下沉並滑下斜坡，幾乎沒有留下任何結構。
兩座房產倒塌後，當局已立即派出工程師、建築官員與公共安全人員前往現場視察，官員指，由於地面移動和地基破裂導致的滑動，這些房屋處於危險之中，基於安全理由，附近兩座房屋也確定需要撤離，隨著冬季積雪在春季解凍期間融化，當局還會對附近的其他房屋進行評估。