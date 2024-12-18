相伴多年老夫婦 度假行「天堂沙灘」時突倒下 同日離世

英國一對同樣是76歲的老夫婦，月前去加勒比海度假，二人在島國格林納達(Grenada)著名的「天堂沙灘」(Paradise Beach)散步期間，丈夫突然心臟病發，妻子見狀亦休克，最終二人於同日離世。

76歲的Forster夫婦(David and Rosalind Forster)於今年3月跟女兒及女婿一起去格林納達的卡里亞庫島(Carriacou)度假。當日一行人剛享用完午餐，女兒及女婿前往結帳，老夫婦則在附近的沙灘飯後散步，並沿路返回酒店。

「天堂沙灘」是卡里亞庫島名勝︰