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國際
2024-12-18 22:31:33

相伴多年老夫婦 度假行「天堂沙灘」時突倒下 同日離世

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「天堂海灘」是當地名勝。(互聯網)

「天堂海灘」是當地名勝。(互聯網)

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英國一對同樣是76歲的老夫婦，月前去加勒比海度假，二人在島國格林納達(Grenada)著名的「天堂沙灘」(Paradise Beach)散步期間，丈夫突然心臟病發，妻子見狀亦休克，最終二人於同日離世。

76歲的Forster夫婦(David and Rosalind Forster)於今年3月跟女兒及女婿一起去格林納達的卡里亞庫島(Carriacou)度假。當日一行人剛享用完午餐，女兒及女婿前往結帳，老夫婦則在附近的沙灘飯後散步，並沿路返回酒店。

「天堂沙灘」是卡里亞庫島名勝︰

加勒比海島國格林納達位置。(互聯網)

加勒比海島國格林納達位置。(互聯網)

「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網) 「天堂沙灘」(Paradise Beach)是卡里亞庫島(Carriacou)名勝。(互聯網)

老翁心臟病發 急救30分鐘無效 妻休克亡

但丈夫David在海邊漫步期間，突然心臟病發，面部浸入沿岸約2呎深的淺水中。女兒及女婿在兩、三分鐘後已趕至，並找到人替他做CPR急救，但30分鐘後仍無法救回他，最終David在沙灘上離世。在場目撃事發經過的妻子Rosalind被眼前景像嚇暈，送院後於同日撒手人寰。

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案件日前進行死因聆訊，David生前患有心臟病、裝有心臟起膊器，驗屍結果指他是因心臟病發後吸入海水遇溺死亡；至於妻子Rosalind則因急性休克反應，導致胃內的食物吸入氣管而死。

據報夫婦二人相伴多年，過去10年一直住在多塞特郡。親友對二人離世傷心不已。

格林納達位於東加勒比海向風群島(Windward Islands)最南端，距離委內瑞拉海岸約160公里。

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