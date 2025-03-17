相伴25年閨密突身亡　大象伴屍數小時輕撫道別(有片)

萬物有情，其中大象富有豐富情感，會安撫同類、哀悼同伴，是十分具有靈性的動物。俄羅斯一對大象閨密相伴25年，從在馬戲團工作開始到動物園度過退休生活，這對大象總是一起生活，直至近日其中一隻大象走到生命盡頭，牠的閨密卻在牠的身邊遲遲不肯離開，讓不少網民看後不禁動容。

綜合報道，兩隻雌性大象Jenny和Magda在馬戲團工作逾20年，感情深厚，直至4年前才正式「退休」，一起到Taigan Safari Park動物園安度晚年。日前，Jenny突然在園區內倒下身亡，旁邊的Magda明顯受到驚嚇，但隨後馬上走到Jenny旁邊，輕輕推一推朋友，彷彿是在叫牠起床。Magda接著試圖將Jenny扶起，但發現朋友一動也不動後，Magda將鼻子輕擦Jenny的面和鼻，像是在跟Jenny道別，據指，Magda在Jenny身旁徘徊了幾個小時，甚至一度不准許獸醫靠近。