相伴25年閨密突身亡　大象伴屍數小時輕撫道別(有片)

萬物有情，其中大象富有豐富情感，會安撫同類、哀悼同伴，是十分具有靈性的動物。俄羅斯一對大象閨密相伴25年，從在馬戲團工作開始到動物園度過退休生活，這對大象總是一起生活，直至近日其中一隻大象走到生命盡頭，牠的閨密卻在牠的身邊遲遲不肯離開，讓不少網民看後不禁動容。
綜合報道，兩隻雌性大象Jenny和Magda在馬戲團工作逾20年，感情深厚，直至4年前才正式「退休」，一起到Taigan Safari Park動物園安度晚年。日前，Jenny突然在園區內倒下身亡，旁邊的Magda明顯受到驚嚇，但隨後馬上走到Jenny旁邊，輕輕推一推朋友，彷彿是在叫牠起床。Magda接著試圖將Jenny扶起，但發現朋友一動也不動後，Magda將鼻子輕擦Jenny的面和鼻，像是在跟Jenny道別，據指，Magda在Jenny身旁徘徊了幾個小時，甚至一度不准許獸醫靠近。
兩大象同吃同喝 園方憂Magda出現同樣病情
園方表示，Jenny死亡的原因之一是一塊重達1.5公斤的腎結石，它完全阻塞尿道，園方早於去年12月已發現Jenny有生病跡象，但慢性病導致其脾臟、肝臟等衰竭。由於Magda與Jenny共同生活多年，同吃同樣的食物，現時憂慮Magda有同樣情況，園方將進行驗屍，會有8名包括政府代表的專家參與研討。
事件曝光後，不少網友都被牠們之間真摯的感情所感動，牠們之間的故事也喚起大家對動物福祉的關注。報道提及，Jenny和Magda先前在馬戲團表演時，曾發生在觀眾前打架、攻擊訓練員的事件，導致牠們的表演被迫取消，不過牠們在退休後並沒有發生過任何爭執，相處相當融洽，有活動人士就呼籲，俄羅斯馬戲團應該停止殘忍地使用動物進行任何表演。
В крымском парке «Тайган» сняли трогательные кадры прощания слонихи Магды с её умершей подругой Джени.— ©Иваныч (@Sergey07830850) March 14, 2025
Они были неразлучны долгие годы,выступали в цирке,а в 2021 году попали в заповедник после инцидента на арене.В начале марта Джени неожиданно умерла из-за мочекаменной болезни pic.twitter.com/jkaOAPtjlu