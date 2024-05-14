相差37年婆孫戀　63歲婦與嫩夫喜曬超聲波相宣布成功造人

美國一名已育有7子女和17個孫兒的63歲婦人，與自己年紀小27歲的男友共譜「婆孫戀」，至2021年9月拉埋天窗令外界關注，事隔近3年，他們突然對外界宣布喜訊，並曬出驗孕棒和超聲波相片，令大批網民紛紛送上祝福。
綜合報道，丈夫Cheryl McGregor和妻子Quran McCain由於年齡相差37年，這段感情飽受批評，但他們無懼外界目光，一起經營TikTok成了網紅，持續分享生活點滴，還透露「性生活相當美滿」，至今已擁有超過460萬粉絲。而2人也於2021年9月完婚，當時曾透露計畫想要1個孩子，積極找代理孕母洽談，並希望找到一位願意簽署「孩子誕生後兩不相干」合約的代理孕母。
網民反應有祝賀有嘲諷
詎料不足3年，Cheryl McGregor和Quran McCain就曬出驗孕棒和超音波照公布喜訊。他們在片中手舞足蹈曬出代理孕母的驗孕棒和超聲波照，表示，他們的代理孕母懷孕了，目前2人已經聽過孩子的心跳，十分感動。Cheryl McGregor更表示：「我等不及當爸爸了」。
影片一出，大批網民都紛紛獻上祝福「太感人了！」、「天啊他們做到了！」、「天哪！我為你感到高興」。亦有人冷嘲熱諷「放過那個嬰兒吧」、「他知道自己將成為單親父親嗎」。