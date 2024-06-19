相隔24年訪朝 普京：支持北韓抗美國

俄羅斯因攻打烏克蘭遭西方孤立，總統普京更加靠攏北韓，昨晚抵達平壤展開兩天國事訪問，將與北韓領導人金正恩會晤。這是普京相隔24年再次到訪北韓，北韓官媒於他抵埗前刊登其撰文，稱普京支持北韓抵抗美國的制裁，並加深兩國的貿易和安全合作。
《勞動新聞》頭版刊登普京的文章，稱他讚揚「同志」金正恩，承諾「共同抵抗不合法單邊制裁」，並發展貿易及加強歐亞的安全。外電報道，普京文中提到美國政府拒絕履行之前達成的協議，並持續向北韓提出新的「更嚴厲及明顯不可接受要求」。他指俄羅斯會繼續支持北韓及其英勇人民對抗狡猾、危險和具侵略的敵人。普京又強調，在1950年韓戰爆發前不足兩年，蘇聯是首個國家承認金正恩祖父金日成建立的北韓政權。
兩國提升至「全面戰略夥伴關係」
北韓官媒也刊登文章讚揚俄羅斯及支持其在烏克蘭的軍事行動，形容那是全俄羅斯人民的神聖戰爭。美國一直指控北韓向俄羅斯提供數十枚導彈及逾1.1萬個貨櫃彈藥。莫斯科和平壤政府均否認有關武器轉移，但揚言會加強兩軍合作，包括可能舉行聯合軍演。分析認為，普京此行旨在向美國顯示其在全球危機中的影響力。
俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，普京今次訪問主要活動安排在今天，包括各種形式的會談和擴大會議，將討論經濟、能源、交通、農業、地區間關係以至安全等議題。普京也會出席歡迎他的大型音樂會和國宴。俄政府指普京將與金正恩簽項多項重要文件，包括將兩國關係提升至最高級別「全面戰略夥伴關係」。普京今日稍後亦會從北韓轉飛越南訪問兩天。