相隔24年訪朝 普京：支持北韓抗美國

俄羅斯因攻打烏克蘭遭西方孤立，總統普京更加靠攏北韓，昨晚抵達平壤展開兩天國事訪問，將與北韓領導人金正恩會晤。這是普京相隔24年再次到訪北韓，北韓官媒於他抵埗前刊登其撰文，稱普京支持北韓抵抗美國的制裁，並加深兩國的貿易和安全合作。

《勞動新聞》頭版刊登普京的文章，稱他讚揚「同志」金正恩，承諾「共同抵抗不合法單邊制裁」，並發展貿易及加強歐亞的安全。外電報道，普京文中提到美國政府拒絕履行之前達成的協議，並持續向北韓提出新的「更嚴厲及明顯不可接受要求」。他指俄羅斯會繼續支持北韓及其英勇人民對抗狡猾、危險和具侵略的敵人。普京又強調，在1950年韓戰爆發前不足兩年，蘇聯是首個國家承認金正恩祖父金日成建立的北韓政權。