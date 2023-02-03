相隔6年｜村上春樹最新長篇小說4月出版　書名內容仍保密

日本新潮出版社近日宣布，享譽國際的知名作家村上春樹(Haruki Murakami)即將發表新作，並且訂於4月13日隆重推出。新書保密功夫十足，出版社目前就連書名亦仍未透露，但已經引起部分讀者在網上討論。

日本媒體「iza」報道，這部新作將是村上春樹繼《刺殺騎士團長》以來，久違6年的長篇小說。目前官方只公布小說原稿紙量達1,200張，含稅售價2,970日圓(折合約181港元)，已於周三(1日)開始預售，但並無進一步透露詳細的內容。

這部新作將是村上春樹繼《刺殺騎士團長》以來，久違6年的長篇小說。(資料圖片)

網民：居然已經 6 年了

《刺殺騎士團長》於2017年出版時，官方亦曾透露該作原稿使用了2,000張400字的用紙，最後分為上、下兩冊出版。儘管有關這部新作的消息不多，但單是村上春樹的名字，已經令很多書迷引頸期待。部分網民表示「會不會談到疫情的事」、「應該不會分為兩冊」、「居然已經6年了」。

村上春樹生於1949年，以小說《聽風的歌》獲得群像新人賞出道，此後創作多部小說，被翻譯成多種語言，廣受歡迎。