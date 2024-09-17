真主黨傳呼機同時爆炸 至少8死2750人傷‎ 黎巴嫩指以色列所為(有片)

黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成逾千人受傷(X)

外電報道，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成至少8死、2,750人受傷，其中 200 人傷勢嚴重，伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani亦告輕傷，醫院接收大批傷者。真主黨正調查爆炸原因，但未有直接指責以色列是事件的幕後黑手。黎巴嫩當局譴責爆炸是「以色列侵略行動」，敦促民眾避免使用無線設備。一位接近該武裝運動的消息人士向外電形容爆炸是該組織在與以色列近一年的戰爭中的「最大的安全漏洞」，以方未作回應。

疑植入惡意程式 致鋰電池發熱爆炸

發生爆炸的傳呼機是多個月前由真主黨購入的最新型號，真主黨一名官員稱傳呼機被人植入惡意程式，導致鋰電池發熱爆炸。