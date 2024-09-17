真主黨傳呼機同時爆炸 至少8死2750人傷‎ 黎巴嫩指以色列所為(有片)

外電報道，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機在全國各地同時爆炸，造成至少8死、2,750人受傷，其中 200 人傷勢嚴重，伊朗駐黎巴嫩大使Mojtaba Amani亦告輕傷，醫院接收大批傷者。真主黨正調查爆炸原因，但未有直接指責以色列是事件的幕後黑手。黎巴嫩當局譴責爆炸是「以色列侵略行動」，敦促民眾避免使用無線設備。一位接近該武裝運動的消息人士向外電形容爆炸是該組織在與以色列近一年的戰爭中的「最大的安全漏洞」，以方未作回應。
疑植入惡意程式 致鋰電池發熱爆炸
發生爆炸的傳呼機是多個月前由真主黨購入的最新型號，真主黨一名官員稱傳呼機被人植入惡意程式，導致鋰電池發熱爆炸。
伊朗大使亦受傷
據報爆炸於當地周二下午發生，CCTV影片顯示，一名顧客正在雜貨店櫃台結帳時，放在一旁的小型手持裝置忽然自爆。另一段畫面中，一座市集亦發生爆炸，一名疑攜帶裝置、站在水果攤前的人當場倒地，附近人士隨即走避。亦有電單車手駕車時將傳呼機放在褲袋，被炸傷腰部。
有人被炸斷手指
黎巴嫩紅十字會表示，已派出50多輛救護車和300名緊急醫療人員協助受害者。當地醫院指，不少傷者臉部、眼睛和手腳受傷，有影片可見有人被炸斷手指。
傳呼機近月引進 供戰士醫護等成員通訊
消息人士稱，在黎巴嫩引爆的傳呼機是真主黨近幾個月引進的最新型號傳呼機，用來供包括戰士和醫護人員等成員之間通訊，形容爆炸是該組織在與以色列近一年的戰爭中的「最大的安全漏洞」。自去年10月以巴衝突爆發以來，真主黨為支持盟友哈馬斯，幾乎每天與以色列交火。
Footage of the moment when Israel remotely hacked into Hezbollah's unique communication devices and blew them up throughout Lebanon today. pic.twitter.com/fL74b7eyQO— Clash Report (@clashreport) September 17, 2024
Footage of communication pagers worn by Hezbollah members exploding across Lebanon.— Faytuks News (@Faytuks) September 17, 2024
Unprecedented incident. https://t.co/gf37usZrxC pic.twitter.com/5VNZKzxEbi
BREAKING 🚨🚨🚨— Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024
Suddenly, Hezbollah operatives across the country collapsed as their communication devices were hacked and detonated. pic.twitter.com/UIOH3xpPg5
Total chaos in a hospital in Lebanon after Hezbollah pager devices were hacked & detonated by Israel in Lebanon today. pic.twitter.com/qUM4UmvcVJ— Clash Report (@clashreport) September 17, 2024