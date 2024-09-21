真主黨傳呼機爆炸｜涉事匈牙利公司CEO下落不明 當局否認派員保護

涉入黎巴嫩真主黨（Hezbollah）傳呼機爆炸案的匈牙利BAC公司49歲CEO巴索尼–艾齊迪亞科諾，有消息指她收到「未具體說明的威脅」。她的母親受訪時稱，女兒已被匈牙利特勤局保護，特勤人員建議她不要和媒體交談，但有關說法遭匈牙利當局駁斥。 根據《美聯社》，巴索尼-阿齊迪亞科諾（Cristiana Barsony-Arcidiacono）的母親、住在西西里島的碧翠絲（Beatrix Bársony-Arcidiacono），透過電話受訪時稱，由於女兒位於布達佩斯的公司涉及真主黨爆炸案，「現在在一個由匈牙利特勤局保護的安全地點」。

「我只是中間人」 不過，匈牙利國家安全局（Special Service For National Security）否認上述說法，指巴索尼-阿齊迪亞科諾不符合受到保護的條件，但承認當局自18日啟動調查以來，已多次對她問話。匈牙利國家安全局在聲明中提到，調查結果清楚表明，那些爆炸的呼叫器「從未在匈牙利境內生產，也沒有匈牙利公司或專家涉及製造或改裝」。 報導指，這起爆炸案迄今造成至少37人死亡、包括平民在內的3,000多人受傷。事發後，有外媒報導呼叫器疑似來自台灣金阿波羅公司。金阿波羅公司隨後澄清，金阿波羅僅授權商標，爆炸的呼叫器都是由布達佩斯的夥伴「BAC Consulting KFT」公司製造與設計。

巴索尼-阿齊迪亞科諾接受《NBC News》電話訪問時承認其公司和金阿波羅公司合作，但「我沒生產這款（爆炸的）傳呼機。我只是中間人」。碧翠絲也呼應女兒與匈牙利官方的說法稱：「她沒有以任何方式參與，她只是個中間人。那些產品沒有經過布達佩斯，它們不是在匈牙利製造的。」

偶爾發表支持加沙兒童的言論 報道引述一名知情人士的話稱，BAC公司登記在布達佩斯一棟不起眼的樓房，沒有實體辦公室，僅貼一張A4紙當招牌。該公司的網站自18日以來一直處於離線狀態。