真真假假｜俄斥殺平民駭人造假 衛星照見屍體遍街逾兩周

俄軍被懷疑在烏克蘭首都基輔外圍城鎮布查(Bucha)殺害平民，俄政府否認並聲稱烏克蘭在俄軍上月30日撤走後插贓嫁禍，更有官員指是烏軍炮轟布查殺平民，以抹黑俄軍。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨斥這是「駭人造假」，是一場「精心指導但悲慘的演出」。西方傳媒引用美國衛星公司Maxar上月19日的衛星圖片顯示，布查街上可見黑色物體散布街頭，屍橫遍野已逾兩周，非數日前發生。

烏克蘭政府稱，布查及周圍地區最少410名平民遭俄軍殺害，也有人遭虐待和強姦。當局周一在一個地下室發現5名男子遺體，指死者是手無寸鐵的平民，遭綑綁和毒打。在基輔以西的小村Motyzhyn，有5具遺體遭埋在沙堆裡，他們雙手遭綁，包括女村長與丈夫和兒子一家三口。總統澤連斯基稱另一城鎮Borodianka有更多人被殺害。記者到當地時未見街上有遺體，但居民說很多人死亡，「我知道有5名平民被殺，有可能有更多人死在炸塌建築物的地下室裡」，另一名居民指埋葬了6人，或更多人在瓦礫下死去。

布查情況令歐美震驚，揚言會增加對俄制裁，丹麥等國昨驅逐俄外交官員。俄羅斯前總統、國家安全委員會副主席梅德韋傑夫指布查平民被殺是假新聞，以抹黑俄羅斯，將在聯合國安理會會議上展示「經驗證的憑據」。