真英雄！青年冒凍死之險 暴風雪中勇救24人 閉路電視拍下事跡(有片)

美國廣泛地區上周受暴風雪侵襲，一名男子的所駕的貨車，在上月23日被困在紐約州城鎮奇克托瓦加(Cheektowaga)的積雪馬路上，動彈不得，但車上仍有暖氣，他隨即讓同樣受困兩名陌生人上車暫避，期間曾請求附近民居收留，但不得要領，3人只好留在車上聽天由命。

翌晨燃料面臨耗盡，男子查看手機發現約700呎外有間學校，他當機立斷，率兩陌生人闖入學校棲身。他沒有就此留有暖氣、有食物的學校內明哲保身，而是犯險外出，拯救其他受困於雪地人士，最終救了24人及兩隻狗狗的性命。