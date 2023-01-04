真英雄！青年冒凍死之險 暴風雪中勇救24人 閉路電視拍下事跡(有片)

美國廣泛地區上周受暴風雪侵襲，一名男子的所駕的貨車，在上月23日被困在紐約州城鎮奇克托瓦加(Cheektowaga)的積雪馬路上，動彈不得，但車上仍有暖氣，他隨即讓同樣受困兩名陌生人上車暫避，期間曾請求附近民居收留，但不得要領，3人只好留在車上聽天由命。
翌晨燃料面臨耗盡，男子查看手機發現約700呎外有間學校，他當機立斷，率兩陌生人闖入學校棲身。他沒有就此留有暖氣、有食物的學校內明哲保身，而是犯險外出，拯救其他受困於雪地人士，最終救了24人及兩隻狗狗的性命。
好人好事｜男子闖學校避雪 收容多人後留字條道歉
眾人於聖誕日脫險陸續回家，離開前把學校打掃乾淨，亦清洗好餐具。而男子對闖入學校於心有愧，留下字條向校方道歉，「我對打破廚房窗戶闖入學校，深感抱歉……我與兩名陌生人睡在貨車上求活命，附近還有7名長者座駕無油受困。我必須這樣做來救大家，給他們避難之所、食物以及浴室。聖誕快樂。Jay上。」
閉路電視拍下眾人行徑，警方之後大舉尋人，然而非為興問罪之師，而是想表揚這位被稱為「聖誕快樂Jay」(Merry Christmas Jay)的救人英雄。
好人好事｜救人英雄︰不想有人受苦
]英雄身份後來曝光，是27歲的Jay Withey。他表示︰「我曾在附近有亮燈的民居，找有沒有人肯收留。我提出支付500美元睡地板」，但沒有人肯接受，「這是我人生中首次感到自己可能會死」。他指翌晨約6時其貨車已沒油，他及兩位陌生人別無選擇，只好闖入鄰近的學校，「我知道那裡應該有電、有暖氣，也相信會有食物」，後來證實他的判斷正確。Jay談及為何之後冒險外出救人時，說「我不想有人受苦……能救多人少人就救多少」。