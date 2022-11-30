眼利用戶發現：Twitter暗改新冠假資訊封殺政策

全球首富馬斯克繼續「反轉」新收購的Twitter，繼解封美國前總統特朗普等人的帳戶後，最新宣布取消打擊新冠肺炎假資訊的措施。公共衛生專家和社交媒體研究員擔心，若果假資訊涉及不鼓勵人接種疫苗及反對控疫措施，Twitter有關改變或帶來嚴重後果。

Twitter改革｜11月23日已不再刪除新冠假資訊

Twitter靜俏俏修改有關措施，但有眼利的用戶周一晚留意到Twitter一句更新規定，稱「2022年11月23日起生效，Twitter不再實施新冠病毒誤導資訊政策。」有用戶周二已率先測試新措施，並讚揚Twitter的不干涉政策辺方向。著名新冠病毒假資訊散布者、反疫苗加州醫生Simone Gold貼文稱，「言論自由和醫學自由的勝利。」她批評Twitter的新冠病毒誤導資訊政策，對質疑病毒和治療方案的人士滅聲。