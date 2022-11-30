眼利用戶發現：Twitter暗改新冠假資訊封殺政策

全球首富馬斯克繼續「反轉」新收購的Twitter，繼解封美國前總統特朗普等人的帳戶後，最新宣布取消打擊新冠肺炎假資訊的措施。公共衛生專家和社交媒體研究員擔心，若果假資訊涉及不鼓勵人接種疫苗及反對控疫措施，Twitter有關改變或帶來嚴重後果。
Twitter改革｜11月23日已不再刪除新冠假資訊
Twitter靜俏俏修改有關措施，但有眼利的用戶周一晚留意到Twitter一句更新規定，稱「2022年11月23日起生效，Twitter不再實施新冠病毒誤導資訊政策。」有用戶周二已率先測試新措施，並讚揚Twitter的不干涉政策辺方向。著名新冠病毒假資訊散布者、反疫苗加州醫生Simone Gold貼文稱，「言論自由和醫學自由的勝利。」她批評Twitter的新冠病毒誤導資訊政策，對質疑病毒和治療方案的人士滅聲。
Twitter改革｜社交媒體專家：再下去嚇退用戶和廣告商
Twitter不再刪除有關新冠疫苗安全的虛假聲稱，衛生官員感到失望，這可導致更多有關病毒、疫苗安全和成效的假資訊。流行病學家Eric Feigl-Ding的帖文形容是「壞消息」，但他呼籲用戶不要棄用Twitter，要留下來對抗新冠病毒假資訊。社交媒體研究員Paul Russo表示，Twitter打擊新冠假消息雖不完善，但現在撤回有關政策是不顧其對用戶的責任，「該平台有100%責任保護用戶免受有害內容影響」，不再移除新冠誤導資訊「絕對不能接受」。他又認為，Twitter最近連串動作最終會嚇退部分用戶，甚至是廣告商。
Twitter改革｜馬斯克曾散播病毒假資訊
Twitter於2020年實施新冠資訊「打假」政策後，逾1.1萬個用戶因違規被停用，近10萬篇內容被移除。報道指馬斯克本身也曾散播新冠病毒假資訊，於2020年3月貼文稱，「美國在4月尾可能接近零新症。」在2020年因防疫措施，馬斯克旗下的電動汽車Tesla的加州廠房曾被迫停工，他當時曾炮轟當局的防疫限制。馬斯克自稱是「言論自由絕對主義者」，最近搞「公投」叫用戶投票以「特赦」多個被封鎖的用戶，包括特朗普，有指約6.2萬個用戶「翻生」。