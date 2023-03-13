眼火爆！同人妻啤牌「接吻」 澳洲知名魔術師遭醋夫衝上台暴打(有片)

澳洲知名魔術師墨菲(Ben Murphy)早前在郵輪「海洋量子號」表演啤牌魔術時，邀請一名女觀眾上台參與，卻因為與對方動作過於親暱，伴侶看得醋意大發，忍不住衝上台，當場暴打魔術師。

從社交網瘋傳的影片可見，墨菲表演時與該名女觀眾親密地互動，兩人「叼住」折疊的啤牌，慢慢移向對方，近距離用啤牌「接吻」、碰一碰，突然間一名男子衝上台，猛力推倒墨菲，墨菲自衛還擊，踢了他兩腳。

男子疑是女觀眾的伴侶，眼見魔術師遇襲，她立即出手制止。男子被魔術師一腳踢開，發洩過後，便返回座位。