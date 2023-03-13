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國際
2023-03-13 17:36:02

眼火爆！同人妻啤牌「接吻」 澳洲知名魔術師遭醋夫衝上台暴打(有片)

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墨菲與女觀眾叼著啤牌調情(左)，男子眼火爆，衝上台將墨菲推倒(右)。(互聯網)

墨菲與女觀眾叼著啤牌調情(左)，男子眼火爆，衝上台將墨菲推倒(右)。(互聯網)

澳洲知名魔術師墨菲(Ben Murphy)早前在郵輪「海洋量子號」表演啤牌魔術時，邀請一名女觀眾上台參與，卻因為與對方動作過於親暱，伴侶看得醋意大發，忍不住衝上台，當場暴打魔術師。

從社交網瘋傳的影片可見，墨菲表演時與該名女觀眾親密地互動，兩人「叼住」折疊的啤牌，慢慢移向對方，近距離用啤牌「接吻」、碰一碰，突然間一名男子衝上台，猛力推倒墨菲，墨菲自衛還擊，踢了他兩腳。

男子疑是女觀眾的伴侶，眼見魔術師遇襲，她立即出手制止。男子被魔術師一腳踢開，發洩過後，便返回座位。

男子被墨菲踢開。(互聯網)

男子被墨菲踢開。(互聯網)

魔術師回應：好無奈

墨菲其後回應，指他身上有多處瘀傷，視力也受到影響。他說，女觀眾很樂意上台，且態度友善，表演也是經她同意才進行，對於自己這樣受襲，感到萬分無奈。

不少網民對墨菲表達支持，有人留言：「我們當時也在觀眾席上，發生這種事，實在太誇張。」有人大讚：「你的表演很出色，祝福你一切都好」。有人揶揄：「只因為這樣就打人，那男子也太沒安全感了。」

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