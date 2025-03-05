眼紅女同事升職　毒婦落毒謀殺全被拍下(有片)

同事升職會令人眼紅嗎？巴西戈亞斯州一間工廠的女職員，因為不滿女同事升職，竟然在對方的保溫杯中摻入不明物質，導致同事飲用後嘴巴灼熱劇痛。不過，女子的一舉一動都被監控錄影拍下，最終以謀殺未遂罪起訴，面臨最高20年的有期徒刑。
綜合報道，事件發生在上月13日，一間紡織廠的38歲女子不滿女同事比自己更早升職，而與對方發生爭執，事後竟然趁著同事離開，在對方的水杯下毒。從監視器畫面可以發現，女子走到放水瓶的地方，並將某種化學物質倒入同事的保溫瓶內，接著便轉身離開。
警方：兩女關係原本親近 疑因升遷生出嫌隙
女同事喝水後，發覺味道似乎有些奇怪，並感覺嘴巴灼熱，喉嚨也被灼傷，嚇得立刻求醫，慶幸經過治療後並無大礙。警方調查後發現，2人的關係本來相當親近，疑似因為升遷問題生出嫌隙，女子供稱，爭執後她覺得相當憤怒，所以才痛下毒手。但在筆錄時，她又選擇保持沉默。負責調查的警官André Veloso透露，女子使用的化學物質是一種強效溶劑，若攝取過量可能致命。目前女子也已遭到羈押，並依謀殺未遂罪起訴，將面臨6至20年的徒刑。
Uma mulher foi flagrada colocando um produto químico na água de uma colega de trabalho, em uma empresa de tecidos, em Goiás.— Jornal da Record (@jornaldarecord) March 1, 2025
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