眼紅女同事升職　毒婦落毒謀殺全被拍下(有片)

同事升職會令人眼紅嗎？巴西戈亞斯州一間工廠的女職員，因為不滿女同事升職，竟然在對方的保溫杯中摻入不明物質，導致同事飲用後嘴巴灼熱劇痛。不過，女子的一舉一動都被監控錄影拍下，最終以謀殺未遂罪起訴，面臨最高20年的有期徒刑。

綜合報道，事件發生在上月13日，一間紡織廠的38歲女子不滿女同事比自己更早升職，而與對方發生爭執，事後竟然趁著同事離開，在對方的水杯下毒。從監視器畫面可以發現，女子走到放水瓶的地方，並將某種化學物質倒入同事的保溫瓶內，接著便轉身離開。