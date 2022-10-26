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國際
2022-10-26 17:01:13

眼部整形手術後即搭機 網紅高空「爆頭」噴血 自揭致傷原因

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Weronika拍片講述高空「爆頭」的恐怖經歷。(互聯網)

Weronika拍片講述高空「爆頭」的恐怖經歷。(互聯網)

外國一名女網紅接受眼部整形手術，沒等傷口癒合便搭飛機，未料在過萬呎高空上機艙氣壓降低，她的頭部後方突然「爆炸」、噴血……

英國《每日星報》報道，網紅Weronika上周四(20)TikTok上傳影片，向粉絲講述自己的恐怖經歷，片中可見她雙眼下方瘀黑，包裹著黑色保護墊。她說，接受眼部拉皮手術後不久就去搭飛機，縫針傷口未完全癒合，因為機艙氣壓問題，她左耳後方有小部分縫線爆開。

聽到傷口爆開的聲音

Weronika稱，當時她睡著，醒來時突然感到左耳後方的後腦部分和耳裡劇痛，痛得感覺不到雙耳存在，痛楚難耐，她就起來去洗手間，此時聽到「爆開的聲音」，她便意識到左耳後方的縫針口可能爆開，「這時感覺到暖暖的液體(鮮血)流到頸部，就用毛巾將血抹走」。手術中，醫生在這個位置做了一處引流讓體液匯聚，因此她相信是爆裂的原因之一。她在機上未能得到即時治療，只好大力按著傷口，等待飛機降落。

Weronika雙眼下方有一大片瘀黑。(互聯網)

Weronika雙眼下方有一大片瘀黑。(互聯網)

強調醫生沒犯錯

Weronika也解釋，她啟程前曾諮詢負責這次手術的醫生，醫生觀察她傷口的情況後，認為復原進展良好，可以搭機，並承諾簽發「適合搭機」證明給她，但醫生之後忘記，她到達機場後再找另一位醫生檢查，醫生判斷後認為她可以登機。

她在片中強調，主診醫生和機場醫生也沒犯錯，只是她自己的身體組織比常人柔軟，傷口腫脹程度較嚴重，因此縫針處較易爆開。經治理後，傷口至今已逐漸痊癒。

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