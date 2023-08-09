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2023-08-09 16:13:28

睇都腳軟｜情侶爭執爬上45米高電塔上吵架　嚇壞街坊(有片)

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情侶吵架在所難免，但鮮有像以下一對情侶般作出危險行為。印度近日有一名女子因為和男朋友吵架，竟然氣得攀上一座高達45米的高壓電塔，其男友由於勸阻不果，竟然跟著爬上電塔，2人待在高壓電塔上擾攘多時，遲遲未返回地面，情景險象環生，被路過民眾拍下，影片在網上隨即瘋傳。

情侶高空中僵持不下

綜合報道，事件發生在本月3日，印度中部恰蒂斯加爾邦(Chattisgarh)一名女子Anita Bhaina與拍拖1年的Mukesh，因為一些原因發生口角，Anita一怒之下竟毅然爬上一座約45米高的高壓電塔上洩憤，男友當下勸阻不了女友，只能緊跟著爬上，邊爬邊勸，但沒多久， 2人就這樣在高空中僵持不下，險象環生。

2人就這樣在高空中僵持不下，險象環生。(X) 2人就這樣在高空中僵持不下，險象環生。(X)

安全返回地面無被起訴

途經的民眾和駕駛者目擊事情，紛紛報警求助。警方趕抵現場，最終花了約半個小時，才成功說服這對情侶安全地離開高壓電塔，幸運地，這對情侶亦沒有受傷。當地警方表示，這次會對這對情侶提出法律訴訟，但嚴正警告二人，今後絕不得再做出任何類似的危險行為。

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