睇都腳軟｜情侶爭執爬上45米高電塔上吵架　嚇壞街坊(有片)

情侶吵架在所難免，但鮮有像以下一對情侶般作出危險行為。印度近日有一名女子因為和男朋友吵架，竟然氣得攀上一座高達45米的高壓電塔，其男友由於勸阻不果，竟然跟著爬上電塔，2人待在高壓電塔上擾攘多時，遲遲未返回地面，情景險象環生，被路過民眾拍下，影片在網上隨即瘋傳。