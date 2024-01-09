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國際
2024-01-09 16:42:40

睡眠時間｜日厚生勞動省倡成人每日睡逾6小時　假日「補眠」或損健康

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日本政府厚生勞動省彙整2023年版增進健康睡眠指引。(互聯網)

日本政府厚生勞動省彙整2023年版增進健康睡眠指引。(互聯網)

日本政府厚生勞動省彙整2023年版增進健康睡眠指引，建議成人每天要睡超過6小時、小學生要睡912小時、中學生睡810小時，長者則是每天不要多於8小時。

長者應注意睡眠時間

《讀賣新聞》報道，這次指引是繼2014年版後相隔9年再度修正，跟上次不同的是，這次特別針對不同年齡層提出睡眠建議時間。按指引，成人每天最好睡6小時以上，但如果在假日「補眠」，可能會損害健康。此外，長者睡眠或午睡時間過長，可能增加死亡風險，因此呼籲長者注意睡眠時間。

有研究指，睡眠不足可能跟兒童肥胖、抑鬱及學業成績退步有關，因此指引建議12歲幼童睡眠時間為1114小時、35歲為1013小時，並呼籲不要讓兒童養成熬夜或遲起床的習慣。

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「好眠」建議

指引也提出，散步等帶氧運動及就寢12小時前沐浴有助入睡，且睡房愈暗，有助「瞓得好」。

指引並建議咖啡因攝取量每天不超過400毫克，相當於4杯咖啡份量，且盡量避免在就寢前吃宵夜。

日本人瞓得少？

經濟合作及發展組織(OECD)2021年調查顯示，日本人平均睡眠時間約7小時22分，在33個成員國中「包尾」。睡眠不足會增加腦部及心血管疾病等風險，因此厚生勞動省提出改善睡眠時間目標。

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