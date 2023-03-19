睪丸癌｜21歲青年健身突不適 半邊身乏力 3日後死亡 驚揭末期睪丸癌

英國一名21歲草地滾球健將早前在健身室做運動時，突感不適，送院檢查時還向朋友發短訊稱感覺良好，沒料3日後離世，死因是相對罕見、存活率相對較高的睪丸癌。
居於北愛爾蘭鄧恩郡(Co Down)的事主Daniel Donnan，上周四在健身室用完跑步機時，驚覺右邊身乏力及暈眩，立即坐下。友人表示︰「他感到身體起了變化，隨即被送往醫院，院方替他掃瞄腦部，發現有出血情況」。
睪丸癌｜青年半邊身突乏力 揭睪丸癌已擴散至腦部
翌日Donnan再接受磁力共振造影(MRI)，然後再照電腦掃瞄及超聲波，當晚報告出爐驚揭他患上睪丸癌，而癌細胞已擴散至肺及腦部。Donnan原是在地區獲獎無數的草地滾球手，其所屬草地滾球會表示，「他(入院後)還WhatsApp說感覺已好多了，並說期待下個球季，又如常跟我們說笑……但翌日就傳來噩耗」。
睪丸癌｜睪丸癌成因及高危因素
根據本港衛生防護中心資料，睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，它是香港較罕見的癌症。睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是，睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，屬本港較罕見癌症。至於睪丸癌的成因，至今依然未明，但高危因素包括：家族中曾有人患上睪丸癌或曾有睪丸未降(隱睪)或睪丸異常發展的情況。
睪丸癌｜睪丸癌常見徵狀及預防方法
睪丸癌患者的常見病徵及徵狀包括︰睪丸出現無痛的腫塊或睪丸肥大、陰囊感覺沉重、下腹或鼠蹊隱隱作痛、陰囊突然積聚液體。此外，睪丸癌可能產生激素，令乳腺增大或疼痛。大多數睪丸癌患者是自己察覺病徵，故睪丸癌預方方法是定期檢查睪丸，以及早察覺早期的睪丸癌。如發現以上任何症狀，請立即就醫，醫生或會進行各種檢驗，包括肛門指檢、驗血、驗小便、超聲波檢查和進行手術抽取組織樣本化驗。
睪丸癌｜睪丸癌治療、切除手術及性能力問題
睪丸癌治愈整體成功率非常高，有外國研究指存活率約70%至逾90%，愈早發現存活率愈高。睪丸癌治療方法包括單獨或混合進行外科手術、化療或放射治療。由於睪丸癌多數只出現在其中一邊睾丸，患者接受切除手術後，剩下的睾丸仍足以維持性能力。