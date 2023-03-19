睪丸癌｜21歲青年健身突不適 半邊身乏力 3日後死亡 驚揭末期睪丸癌

居於北愛爾蘭鄧恩郡(Co Down)的事主Daniel Donnan，上周四在健身室用完跑步機時，驚覺右邊身乏力及暈眩，立即坐下。友人表示︰「他感到身體起了變化，隨即被送往醫院，院方替他掃瞄腦部，發現有出血情況」。

睪丸癌｜青年半邊身突乏力 揭睪丸癌已擴散至腦部

翌日Donnan再接受磁力共振造影(MRI)，然後再照電腦掃瞄及超聲波，當晚報告出爐驚揭他患上睪丸癌，而癌細胞已擴散至肺及腦部。Donnan原是在地區獲獎無數的草地滾球手，其所屬草地滾球會表示，「他(入院後)還WhatsApp說感覺已好多了，並說期待下個球季，又如常跟我們說笑……但翌日就傳來噩耗」。

睪丸癌｜睪丸癌成因及高危因素

根據本港衛生防護中心資料，睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，它是香港較罕見的癌症。睪丸癌與其他常見的男性癌症不同之處是，睪丸癌患者大多是45歲以下的年青男性，屬本港較罕見癌症。至於睪丸癌的成因，至今依然未明，但高危因素包括：家族中曾有人患上睪丸癌或曾有睪丸未降(隱睪)或睪丸異常發展的情況。