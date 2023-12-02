瞓醒戶口意外多6.7億　企業CEO：原來是惡夢的開始

記者官有紘／綜合報導

馬來西亞一名人資論壇聯合創辦人兼行政總裁哈菲扎（Hafidzah Abdullah），11月29日睡醒後發現銀行戶口竟然多出逾4億令吉（折合約6.7億港元)，但這意外之財卻是惡夢的開始，直到她發文標註銀行後才獲得解脫。

哈菲扎帳戶一夕多出逾4億令吉，卻成為惡夢的開端。（圖／linkedin@Hafidzah Abdullah）

哈菲扎於11月29日在LinkedIn發文，並附上一張截圖，上面提到銀行帳口餘額「404040404.04令吉」，不過「這並非中樂透，而是系統小故障。」於是她發文標註銀行官方帳號，馬來西亞銀行執行副總裁謝赫（Shaikh Munir Ahmad）隨後主動聯絡，並且指示客服團隊立刻處理事件。