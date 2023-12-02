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國際
2023-12-02 13:28:00

瞓醒戶口意外多6.7億　企業CEO：原來是惡夢的開始

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哈菲扎帳戶一夕多出逾4億令吉，卻成為惡夢的開端。（圖／linkedin@Hafidzah Abdullah）

記者官有紘／綜合報導

馬來西亞一名人資論壇聯合創辦人兼行政總裁哈菲扎（Hafidzah Abdullah），11月29日睡醒後發現銀行戶口竟然多出逾4億令吉（折合約6.7億港元)，但這意外之財卻是惡夢的開始，直到她發文標註銀行後才獲得解脫。

哈菲扎帳戶一夕多出逾4億令吉，卻成為惡夢的開端。（圖／linkedin@Hafidzah Abdullah）

哈菲扎於11月29日在LinkedIn發文，並附上一張截圖，上面提到銀行帳口餘額「404040404.04令吉」，不過「這並非中樂透，而是系統小故障。」於是她發文標註銀行官方帳號，馬來西亞銀行執行副總裁謝赫（Shaikh Munir Ahmad）隨後主動聯絡，並且指示客服團隊立刻處理事件。

哈菲扎表示，馬來西亞銀行系統出問題，害她戶口和公司戶口都被停用，卻沒收到任何通知，導致無法向員工支付薪酬，必須每天跑銀行，「在發薪期間忍受馬來西亞銀行的錯誤長達3天。」哈菲扎怒指，解除封鎖的程序「彷彿花上了一輩子，而且這根本不是我的錯。」她到銀行櫃台洽詢後，被行員指示前往其他分行，又被指示撥打客服專線，期間必須不斷等候，「他們說金錢買不到幸福，但馬來西亞銀行知道如何買到挫折。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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