知錯能改｜學生偷放道歉信　老闆受感動：我是世上最幸福的人

知錯能改，善莫大焉，能夠在犯錯後改正錯誤，就是好的事情。英國一間商店的老闆，日前在櫃台上看一封信，原來是一名曾在他的店內偷竊的學生，該名學生承認自己的行為非常不該，於是寫下道歉信，並留下了一張10英鎊(折合約99港元)的紙幣，向老闆道歉認錯，希望能得到他的原諒，老闆亦受到這名學生承認錯誤並改正的行為而感動。
綜合報道，倫敦一名37歲老闆Halil Kurt在克朗奇(Crouch End)區有兩間雜貨店，深受附近學生歡迎。Halil Kurt於上月17日看見一名學生走進他的另一間分店，正當他想要走過去詢問學生是否需要幫忙時，該名學生已經離開，事後他發現那名學生在櫃台上留下一封信。內容是「我寫這封信是為我在貴店偷竊的行為道歉，我想為我的行為承擔全部責任，對於我造成的不便，深表歉意。」原來這名學生曾在店內偷取過雪糕，學生指自己已經受到教訓，承諾再也不會偷竊，並在信上附上一張10英鎊紙幣作賠償，希望能得到老闆的原諒。
老闆：很高興有人仍然會做該做的事
已是3孩之父的Halil Kurt讀完這封手寫信後表示深受感動，他說：「當我讀到這封信時，我為這事情感到快樂。這讓我很高興有人仍然在做應該做的事情，即使他們過去犯了錯誤。」他又說：「這些學生每天都來我的店，我亦對他們很友好。如果他們沒有錢，我有時會給他們糖果。我就像一個叔叔，但他們必須遵守規則。如果人們做了這樣的事情並且償還，我就是世界上最幸福的人。」