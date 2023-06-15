知錯能改｜學生偷放道歉信　老闆受感動：我是世上最幸福的人

知錯能改，善莫大焉，能夠在犯錯後改正錯誤，就是好的事情。英國一間商店的老闆，日前在櫃台上看一封信，原來是一名曾在他的店內偷竊的學生，該名學生承認自己的行為非常不該，於是寫下道歉信，並留下了一張10英鎊(折合約99港元)的紙幣，向老闆道歉認錯，希望能得到他的原諒，老闆亦受到這名學生承認錯誤並改正的行為而感動。

綜合報道，倫敦一名37歲老闆Halil Kurt在克朗奇(Crouch End)區有兩間雜貨店，深受附近學生歡迎。Halil Kurt於上月17日看見一名學生走進他的另一間分店，正當他想要走過去詢問學生是否需要幫忙時，該名學生已經離開，事後他發現那名學生在櫃台上留下一封信。內容是「我寫這封信是為我在貴店偷竊的行為道歉，我想為我的行為承擔全部責任，對於我造成的不便，深表歉意。」原來這名學生曾在店內偷取過雪糕，學生指自己已經受到教訓，承諾再也不會偷竊，並在信上附上一張10英鎊紙幣作賠償，希望能得到老闆的原諒。