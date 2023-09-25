短褲女大鬧樟宜機場 狂扯黑T男咆哮「還我護照、要回中國」 內情撲朔網民好奇(有片)

一對男女拉拉扯扯令人費解……IG帳號sgfollowsall本月23日上傳影片，可見新加坡樟宜機場第一航廈外，一名穿短褲的女子推著行李箱，對著一名黑T男大吵大鬧，女子激動大喊：「把護照還給我！我要回中國！再不還我就來不及(上飛機)了！」黑T男摸著頭，看似不知發生甚麼事。
做戲咁做
女子失控咆哮，眾目睽睽下猛力拉扯黑T男，他稍稍抵擋，沒有大動作還手，但亦未見他交出護照。經過一輪拉扯爭吵後，短褲女又大叫：「我沒有！我現在沒有！你快報警啊！」，便快步跑進航廈，連行李箱也沒帶走，黑T男緊隨其後。影片就此結束。
樓主表示，事發於樟宜機場第一航廈外，男子把中國女子的護照扣住，拒絕交還給她。中國女子遲了登上返回中國的航班。樓主指，未經同意下扣留他人護照，屬於違法。
網民發揮想像力
影片旋即引發網民關注，至今累計逾14萬次點擊觀看，很多人直指黑T男不應扣住女子的護照，也有人質疑當時航廈外人來人往，「為何無人幫助她」。有網民猜測他們是否為情侶，正在耍花槍，黑T男可能遺失女子的護照，因而惹怒她。也有人從黑T男的角度猜想，指他可能擔心女子墮進高薪招聘陷阱，才阻止她搭機。有眼利網民打趣說，女子沒有護照如何登機。