短髮=女權主義？南韓便利店短髮女店員遭男子拳打腳踢 社交網掀上載短髮照

南韓再度掀起「厭女」社會現象爭拗。慶尚南道晉州一間便利店的二十多歲兼職女店員上周六遭一名二十多歲男顧客拳打腳踢，另一名五十多歲男顧客試圖阻止也遭暴打。施襲男顧客打女店員時說：「你束著短頭髮，一定是女權主義者。女權主義者必須受懲罰。」女店員扭傷、韌帶受傷和耳朵受傷，仗義阻止的大叔男顧客則肩膀和額頭受傷，以及鼻子骨折。

事件引發爭議，周一有人發起短髮運動，鼓勵短髮女性上載照片到社交網，並標籤#women_shortcut_campaign；不少人響應，至周一下午3時，已有逾7,000個短髮運動帖文。有網民稱，「如果女性是短髮，就可以毆打她嗎？」、「頭髮就是頭髮」、「我不知道為甚麼女性短髮會令她們感覺不好」。也有人說「剪短髮並無將我變成男人」，以及「每個人都有自己生活方式，為甚麼你要管別人的髮型」等觀點。這並非首次發生短髮運動，2021年南韓女射手安山在東京奧運射箭項目奪得3面金牌，卻因參賽時一頭短髮遭網民攻擊，標籤她是女權主義者，皆因女權主義者在南韓會被聯想到仇視男性。也有男性網上群組認為社會政策偏向女性對男性不公平，他們交稅讓女性成功。還有大學入學和求職都有利女性，令他們感憤怒。這些群組多數由年輕男子組成。