短髮=女權主義？南韓便利店短髮女店員遭男子拳打腳踢 社交網掀上載短髮照

南韓再度掀起「厭女」社會現象爭拗。慶尚南道晉州一間便利店的二十多歲兼職女店員上周六遭一名二十多歲男顧客拳打腳踢，另一名五十多歲男顧客試圖阻止也遭暴打。施襲男顧客打女店員時說：「你束著短頭髮，一定是女權主義者。女權主義者必須受懲罰。」女店員扭傷、韌帶受傷和耳朵受傷，仗義阻止的大叔男顧客則肩膀和額頭受傷，以及鼻子骨折。
事件引發爭議，周一有人發起短髮運動，鼓勵短髮女性上載照片到社交網，並標籤#women_shortcut_campaign；不少人響應，至周一下午3時，已有逾7,000個短髮運動帖文。有網民稱，「如果女性是短髮，就可以毆打她嗎？」、「頭髮就是頭髮」、「我不知道為甚麼女性短髮會令她們感覺不好」。也有人說「剪短髮並無將我變成男人」，以及「每個人都有自己生活方式，為甚麼你要管別人的髮型」等觀點。這並非首次發生短髮運動，2021年南韓女射手安山在東京奧運射箭項目奪得3面金牌，卻因參賽時一頭短髮遭網民攻擊，標籤她是女權主義者，皆因女權主義者在南韓會被聯想到仇視男性。也有男性網上群組認為社會政策偏向女性對男性不公平，他們交稅讓女性成功。還有大學入學和求職都有利女性，令他們感憤怒。這些群組多數由年輕男子組成。
學者：女權主義在南韓成為煽動辭彙
警方已拘捕施襲的男子，指他事發時飲醉酒。該男子打女店員時，曾說「我是男性團結會的成員，女權主義者應該被打。」有學者認為，今次事件發出危險訊息，是「厭女症的犯罪行為」。翰林大學社會學教授申景雅指出，「在學術上，女權主義者只是指性別平等的人。但在南韓，女權主義者這個詞已經成為煽動憤怒、煽動網絡上針對女性的攻擊詞。」她又稱大多數南韓男性對女性並不具攻擊性。
婦女組織負責人宋蘭熙表示，厭女症已經超越了網絡，並在現實中顯現出來，政府應正視此問題，採取措施打擊。她們也認為，有必要調查施襲男子所說的「男子團結會」是否是一個真實的組織。申教授表示，「如果有一個地方系統性地宣揚針對女性的憤怒，無論在網上或非網上，都是一種非常危險的社會現象。」