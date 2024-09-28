石破茂係宅叔曾cos《龍珠》布歐　新日揆談吐打扮靠愛妻

石破茂27日當選日本自民黨黨魁，10月1日將被國會指名為102代首相。而他的背景也曝光，是政壇知名的鐵道迷和御宅族，愛吃拉麵和咖哩，也很疼老婆，愛妻佳子是慶應大學同窗，還是從政後最佳的形象設計師。

自豪一天狂吞12碗拉麵

67歲的石破茂，東京出生，在本州西部的鳥取縣長大。父親石破二朗曾任鳥取縣知事，母親則為教師。他畢業於慶應大學法律系，1979年進入三井銀行工作，不料兩年後父親驟逝，前首相同時也是父親友人的田中角榮，建議他「繼承父親衣缽」出馬參選眾議員，1986年當選至今，已連任12次。