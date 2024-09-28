石破茂係宅叔曾cos《龍珠》布歐　新日揆談吐打扮靠愛妻

石破茂27日當選日本自民黨黨魁，10月1日將被國會指名為102代首相。而他的背景也曝光，是政壇知名的鐵道迷和御宅族，愛吃拉麵和咖哩，也很疼老婆，愛妻佳子是慶應大學同窗，還是從政後最佳的形象設計師。
自豪一天狂吞12碗拉麵
67歲的石破茂，東京出生，在本州西部的鳥取縣長大。父親石破二朗曾任鳥取縣知事，母親則為教師。他畢業於慶應大學法律系，1979年進入三井銀行工作，不料兩年後父親驟逝，前首相同時也是父親友人的田中角榮，建議他「繼承父親衣缽」出馬參選眾議員，1986年當選至今，已連任12次。
石破茂是日本有名的「御宅族」，舉凡音樂、偶像、軍事、鐵道和模型都愛，還曾Cosplay《龍珠》知名角色「魔人布歐」，逗趣模樣引發網上熱烈討論。另外他喜歡吃咖哩和拉麵，還因此擔任「拉麵文化振興議員聯盟」的會長，曾自豪一天狂吞12碗拉麵，並喊出「拉麵就是人生，拉麵就是日本」的名言。
勝選一半以上歸功於妻子
石破茂也很疼老婆，兩人已結褵41年。據《日刊體育》報道，石破茂的妻子佳子，是慶應大學時代同系不同班的同學，兩人偶然機會下在德語課相遇，他一見鍾情展開猛烈追求。但直到畢業，石破茂才開口告白，要求以結婚為前提交往，但遭女方拒絕。幾年後，兩人再度相遇陷入熱戀，於1983年結婚，育有2個女兒。
競選團隊和選民都知道，佳子是直爽開朗又風趣的賢內助，常為先生勤跑地方拜票，「石破先生的選舉之所以這麼強，一半以上要歸功於妻子之賜」，而她的柔軟身段，還被認為比先生更像候選人。佳子還是石破茂的形象設計師，舉凡談吐、俐落外貌都由妻子一手打理，她也建議先生戴眼鏡增加親和力，而女兒還會為他修眉。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章