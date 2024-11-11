石破茂再當選日本首相　相隔30年再次進行決選投票

日本執政自民黨及公明黨雖然在眾議院選舉，無法取得大多數議席。不過在今日（11日）舉行的特別議會中，自民黨總裁石破茂仍再次獲選為日本首相。這也是自1994年以來，日本國會再次要進行決遺投票選出首相。另外，今屆國會獲得大幅進步的國民民主黨，黨代表的玉木雄一郎被爆出與女藝人的不倫醜聞，而要開記者會道歉。
上月完成眾議院的改選後，執政的自民黨與公明黨無法取得過半數議席控制國會，然而在野黨在立場上抱有分歧，無法取得合作。在今日召開的特別國會中，各黨派首輪推舉各自代表進行首相選舉，當中石破茂取得221票，而最大在野黨的立憲民主黨前首相野田佳彥得151票，其餘的日本維新會代表馬場伸幸以38票排第3。
在野黨未達成合作
由於首輪投票，未有人取得過半票數，故最高票的石破茂與野田佳彥要進行決選投票，也是自1994年海部俊樹與村山富市的對壘後，再次需要決選投票。決選投票中，日本維新會及國民民主黨都表明不會支持石破茂維持政權，但也沒有支持在野黨的野田佳彥，故出現不少的無效票。雖然石破茂維持221票，而野田佳彥也只有160票，無效票84票，雙方都未能取得過半數，不過石破茂最後以較多的得票，在決選中擊敗野田佳彥，當選第103任日本首相。
石破茂今日傍晚將會到皇宮接受日本天皇的正式任命，並公布新的內閣班底。預計新內閣之中，未能在選舉勝出的法務大臣牧原秀樹，以及農林水產大臣小里泰弘，將分別由47歲的鈴木馨祐以及江藤拓接替，至於當選公明黨代表的齊藤鐵夫，其國土交通大臣職位預計由同黨的中野洋昌接替。
國民民主黨代表突被爆醜聞
另外，國民民主黨雖然在早前的選舉取得大勝，議席急增至28席，不過在今早日本的八卦周刊「FLASH」就爆出，國民民主黨代表的玉木雄一郎在選舉勝出後的10月30日，於東京一間酒吧與39歲女藝人小泉美雪幽會。玉木是高松市眾議院代表，而小泉也是高松市的旅遊大使。高木在今早立即召開記者會，承認報道大多數真確，並作出道歉。然而在醜聞爆出後，國民民主黨仍繼續在首輪及決遺投票中支持玉木。