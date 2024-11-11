石破茂再當選日本首相　相隔30年再次進行決選投票

日本執政自民黨及公明黨雖然在眾議院選舉，無法取得大多數議席。不過在今日（11日）舉行的特別議會中，自民黨總裁石破茂仍再次獲選為日本首相。這也是自1994年以來，日本國會再次要進行決遺投票選出首相。另外，今屆國會獲得大幅進步的國民民主黨，黨代表的玉木雄一郎被爆出與女藝人的不倫醜聞，而要開記者會道歉。

上月完成眾議院的改選後，執政的自民黨與公明黨無法取得過半數議席控制國會，然而在野黨在立場上抱有分歧，無法取得合作。在今日召開的特別國會中，各黨派首輪推舉各自代表進行首相選舉，當中石破茂取得221票，而最大在野黨的立憲民主黨前首相野田佳彥得151票，其餘的日本維新會代表馬場伸幸以38票排第3。