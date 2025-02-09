石破茂又失禮！晤特朗普坐成咁 被轟「國恥」失禮有前科

日本首相石破茂上周五閃電式訪美，會晤美國總統特朗普，冀提升日美同關關係，雙方會談了約30分鐘，之後發表聯合聲明及舉行記招。日本將繼續增加對美投資，並在會軍事安全、能源、經貿及地區問題加強合作。除一系列的合作外，外界焦點落在特朗普會否也向日本加徵關稅上，另二人會面時石破茂的坐姿也引起關注，被批評失禮，甚至是「日本之恥」。 日對美投資將增至1萬億美元 美關稅未明言是否包括日本 石破茂在會晤後宣布，日本對美投資將增至1萬億美元新高；特朗普則稱跟石破茂討論了在AI、量子計算、半導體及其他科技保持領先地位的問題，又指日本將大幅增加進入美國液化天然氣，及承諾在2027年前把國防開支增至他首個任期時的兩倍。被問及會否向日本加徵關稅時，特朗普亦本周將宣布對其他國家徵收對等關稅，但沒有明言是否包括日本。

網民︰石破的那種懶散的坐姿果然是日本的恥辱 石破茂返日後，在日本放送協會(NHK)節目中表示自覺跟特朗普很投緣，認為會晤結果良好，之後二人將可更從容及深入地對話。他又稱，特朗普認真聽他講話、不會中途打斷他，跟他在電視上看到的形象不同。

不過，有網民認為石破茂跟特朗普會晤時過分「從容」，指其坐姿很差，「你坐成這個模樣來跟別人說話嗎？特朗普的表情反映了會晤的實際狀況！」有人說「石破啊，坐下來的話應該解開外套的扣子吧？真的太不懂禮貌、太沒有風度的總理……真丟臉……丟盡了日本的臉」、「石破的那種懶散的坐姿果然是日本的恥辱」。

石破茂失禮事件簿 APEC峰會坐著跟其他領袖握手 事實上，今之已非石破茂被指失禮。一段攝於2020年前的YouTube片段，可見他跟藝人一起用膳，期間他握碗及拿筷子的手勢，以及在咀嚼食物的同時開口說話，均被指失禮。 石破茂去年11月在國會推舉首相投票期間，疑似打瞌睡，亦惹來坊間抨擊。同月他在秘魯出席APEC峰會，在會議開始前，只顧坐在自己座位上看手機，跟其他領導人互相打招呼的氣氛格格不入。當加拿大總理杜魯多主動向他打招呼及握手時，石破茂沒有站起來，依舊坐著回應；馬來西亞首相安華上前打招呼時，石破茂更要工作人員提醒才發覺，而且同樣只是坐著跟對方握手。