石破茂周二將獲國會確認為新首相 內閣人選敲定 傳前防相岩屋毅將任外相

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會確認為首相，日媒周日(29日)引述消息指，石破茂正協調由67歲前防衛大臣岩屋毅擔任外相。
石破茂上周五(27日)在自民黨總裁第二輪投票中逆轉勝，當選自民黨第28任總裁。因自民黨在國會參眾兩院掌握多數議席，預計石破茂將在10月1日召開的臨時國會上獲確認為第102任首相，新內閣當日也將一同亮相。
石破茂內閣人事布局
日本放送協會(NHK)報道，內閣人選方面，石破茂正協調由自民黨參議院政策審議會長福岡資麿擔任厚生勞動大臣、眾議員城內實擔任經濟安全保障擔當大臣，以及眾議員阿部俊子擔任文部科學大臣。而岸田文雄內閣國土交通大臣齊藤鐵夫，將獲留任。
其他閣員人選還包括，前防衛大臣中谷元回朝接任防衛大臣、岩屋毅擔任外務大臣、眾議員平將明擔任數碼大臣、前內閣官房長官加藤勝信擔任財務大臣等。
林芳正將留任
共同社、產經新聞及日本電視台(Nippon TV)等報道，在黨政兩方面主要職務上，79歲自民黨總務會長森山裕將擔任自民黨幹事長，63歲岸田內閣官房長官林芳正將留任。
菅義偉將出任自民黨副總裁
料出任外相的岩屋毅曾任大分縣議員，1990年首度當選眾議員，至今8度連任。他今年2月退出自民黨內派閥「麻生派」，並在總裁選舉中擔任石破茂陣營的選舉對策本部長。
黨務方面，自民黨副總裁據傳已內定由75歲前首相菅義偉出任；農林水產大臣坂本哲志料擔任自民黨國會對策委員長；前防衛大臣小野寺五典傳將擔任自民黨政調會長。
料自民黨內訌浮面
石破茂在總裁選舉的主要競爭對手高市早苗堅拒擔任總務會長，朝日新聞報道，該職位計劃由財務大臣鈴木俊一擔任，石破茂將根據鈴木本人意願做最後判斷。讀賣新聞指，高市早苗堅拒出任總務會長，黨內不和將可能浮面。