石破茂周二將獲國會確認為新首相 內閣人選敲定 傳前防相岩屋毅將任外相

日本自民黨新任總裁石破茂10月1日將獲國會確認為首相，日媒周日(29日)引述消息指，石破茂正協調由67歲前防衛大臣岩屋毅擔任外相。

石破茂上周五(27日)在自民黨總裁第二輪投票中逆轉勝，當選自民黨第28任總裁。因自民黨在國會參眾兩院掌握多數議席，預計石破茂將在10月1日召開的臨時國會上獲確認為第102任首相，新內閣當日也將一同亮相。

石破茂內閣人事布局

日本放送協會(NHK)報道，內閣人選方面，石破茂正協調由自民黨參議院政策審議會長福岡資麿擔任厚生勞動大臣、眾議員城內實擔任經濟安全保障擔當大臣，以及眾議員阿部俊子擔任文部科學大臣。而岸田文雄內閣國土交通大臣齊藤鐵夫，將獲留任。