石破茂批高市早苗：沒有與中國的關係　日本還能存在嗎？

日本前首相石破茂26日在東京發表演講時明確表示，自1972年日中關係正常化以來，日本歷屆政府都理解並尊重中國關於「台灣是中國一部分」的立場，強調這是絕對不能改變的原則。此番言論隨即被中國駐日本大使館在「X」上轉傳，引發各界關注。
歷屆政府尊重「台灣是中國一部分」
針對現任首相高市早苗先前在國會就台灣緊急情況發表的回應，石破茂質疑「沒有與中國的關係，我們的國家還能存在嗎？」他又強調建立兩國穩定關係的重要性。石破茂指出，日本一直非常謹慎地對待台灣問題，這個立場從未改變。
根據《每日新聞》報道，石破茂在演講中特別提到日本經濟對中國的依賴程度，包括食品、稀土元素和藥品等重要物資都需要從中國進口。他重申保持日中外交順暢的重要性，強調兼顧與中國和美國關係的平衡外交至關重要。
「非常謹慎地對待這個問題」
中國駐日本大使館28日在「X」上引述石破茂的說法，完整轉傳了他關於「自1972年日中關係正常化以來，歷屆政府都理解並尊重中國關於台灣是中國一部分的立場，這是絕對不能改變的，我們一直非常謹慎地對待這個問題」的表態。
此事件背景源於高市早苗7日在眾議院預算委員會上，針對「台灣有事」議題被問及是否屬於《安全保障法制》中可行使集體自衛權的「存立危機事態」時，她回答稱：「若涉及使用戰艦並伴隨武力行使的情況，我認為這有可能構成存立危機事態。」此言論引發中方強烈不滿。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章