石破茂批高市早苗：沒有與中國的關係　日本還能存在嗎？

日本前首相石破茂26日在東京發表演講時明確表示，自1972年日中關係正常化以來，日本歷屆政府都理解並尊重中國關於「台灣是中國一部分」的立場，強調這是絕對不能改變的原則。此番言論隨即被中國駐日本大使館在「X」上轉傳，引發各界關注。

歷屆政府尊重「台灣是中國一部分」

針對現任首相高市早苗先前在國會就台灣緊急情況發表的回應，石破茂質疑「沒有與中國的關係，我們的國家還能存在嗎？」他又強調建立兩國穩定關係的重要性。石破茂指出，日本一直非常謹慎地對待台灣問題，這個立場從未改變。