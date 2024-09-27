石破茂當選自民黨總裁將成新日本首相　外交部促樹立客觀正確對華認知（更新）

【18:45更新】石破茂下午出席當選後的記者會，在被問到會在何時解散國會提早大選。石破茂表示會與在野黨討論並盡早作出決定，至於有關於當選後的人事任命，他就表示仍是一張白紙，但是指另外8名候選人都是有卓越見識的人才，並指在有需要的職位仍會委任高市早苗以及小泉進次郎出任官職。而外界關注有關自民黨內部的政治獻金問題，石破表示會在選舉對策會議上內部討論，又指自己作為民意代表是會願意承擔責任。 對於石破茂當選，中國外交部發言人林劍在北京的例行記者會表示：「中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。希望日方以史為鑒，堅持走和平發展道路。」被問到石破過去曾出訪台灣，林劍表示日方「樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處，同中方相向而行，推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。」 至於美國方面同樣關注石破茂對美日同盟的影響。美國駐日大使在社交媒體表示希望與新任首相合作，強化美日同盟，並建立更緊密的美日關係。不過在石破茂競爭其間，提出重新談判，令兩國關係更對等。南韓媒體就指，石破茂在對待歷史問題相對溫和，相信不會影響尹錫悅與岸田文雄建立的友好關係。然而石破茂過去支持將自衛隊寫入憲法以及擴大防衛能力，有關方面仍是一大隱憂。

日本執政自民黨今日（27日）舉行黨總裁選舉。在經過兩輪投票，前自民黨幹事長的石破茂，當選自民黨總裁。在下星期進行的日本臨時國會獲得投票支持，將成為日本第102任首相。而他在次輪投票，僅以21票之差擊敗自民黨右翼代表的高市早苗。 在首相岸田文雄放棄角逐後，今年的自民黨總裁選舉出現罕有的9人競逐局面，今次的選舉國會議員及自民黨員分別各有368票，合共736票。在首輪的投票，高市早苗獲得最多的181票，而石破茂就有154票排第2，至於前首相小泉純一郎的兒子，今次選舉最年輕代表的小泉進次郎只得136票，雖然沒有人取得過半選票直接當選，但在最高兩位可進入次輪投票下，小泉進次郎被淘汰。

高市早苗首輪投票領先 在首輪的國會及黨員票的分佈中，高市較石破獲得更多國會的支持，她獲得72票，而小泉就有75票。不過在黨員票高市與石破分別取得109及108票。然而進入第2輪投票，大量原投票小泉的地方及國會議員票流向石破，令石破後來居上反勝。石破在當選後表示：「為了日本國的每一位都能展露笑容地生活，營造一個安全及安穩的國家，石破茂會全心全力地去工作。」同時他亦感謝選舉期間的各界支持。 日本會在10月1日舉行臨時國會，並會在當中進行首相的遺舉，到時自民黨會推舉石破成為日本第102任首相。