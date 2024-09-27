石破茂當選自民黨總裁將成新日本首相　決選21票之差贏右翼高市早苗

日本執政自民黨今日（27日）舉行黨總裁選舉。在經過兩輪投票，前自民黨幹事長的石破茂，當選自民黨總裁。在下星期進行的日本臨時國會獲得投票支持，將成為日本第102任首相。而他在次輪投票，僅以21票之差擊敗自民黨右翼代表的高市早苗。 在首相岸田文雄放棄角逐後，今年的自民黨總裁選舉出現罕有的9人競逐局面，今次的選舉國會議員及自民黨員分別各有368票，合共736票。在首輪的投票，高市早苗獲得最多的181票，而石破茂就有154票排第2，至於前首相小泉純一郎的兒子，今次選舉最年輕代表的小泉進次郎只得136票，雖然沒有人取得過半選票直接當選，但在最高兩位可進入次輪投票下，小泉進次郎被淘汰。

高市早苗首輪投票領先 在首輪的國會及黨員票的分佈中，高市較石破獲得更多國會的支持，她獲得72票，而小泉就有75票。不過在黨員票高市與石破分別取得109及108票。然而進入第2輪投票，大量原投票小泉的地方及國會議員票流向石破，令石破後來居上反勝。石破在當選後表示：「為了日本國的每一位都能展露笑容地生活，營造一個安全及安穩的國家，石破茂會全心全力地去工作。」同時他亦感謝選舉期間的各界支持。 石破茂預計會在日本時間下午6時舉行記者會，宣布成為自民黨的第28任總裁。而日本會在10月1日舉行臨時國會，並會在當中進行首相的遺舉，到時自民黨會推舉石破成為日本第102任首相。