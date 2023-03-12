矽谷銀行倒閉恐蔓延全球 英國分行接觸巴克萊等大行救亡

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)上周五突倒閉，影響恐蔓延全球。英國天空新聞(Sky News)周日稱，矽谷銀行英國分行SVB UK的董事局在周末接觸英國主要借貸人包括巴克萊銀行和萊斯銀行，尋求緊急收購。報道指，大行只有24小時拯救英國SVB，英國央行英倫銀行正準備啟動該銀行破產程序。英國財政大臣侯俊偉稱，SVB在英國市場佔有率不大，倒閉不會危及英國金融系統，但對科技和生物科學行業或造成重大威脅。他又稱，正與首相辛偉誠和英倫銀行行長貝利商討，避免美國SVB的倒閉影響英國分行或將損失減至最低。

矽谷銀行｜2008年金融危機後美國最大宗銀行倒閉

美國矽谷銀行客戶主要是科技初創公司，因流動性不足及資不抵債，被「聯邦存款保險公司」(Federal Deposit Insurance Corp，FDIC)接管，這是自2008年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉。部分金融業界高層及投資者愈來愈擔心，若監管當局未能找到「白武士」合併以保障無受保存款，矽谷銀行倒閉會對美國國內中小型銀行產生骨牌效應。據報FDIC昨接觸多間中小型銀行，了解銀行財政狀況。

有傳媒形容，美國矽谷創科企業正面臨滅頂之災，不少創科公司於該銀行有大額存款，超過存款保險金額。報道指，加密貨幣公司Circle存有33億美元。硬件數字媒體公司Roku則持有約4.87億美元，佔公司現金流及資產約26%。