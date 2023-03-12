矽谷銀行倒閉恐蔓延全球 英國分行接觸巴克萊等大行救亡

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank, SVB)上周五突倒閉，影響恐蔓延全球。英國天空新聞(Sky News)周日稱，矽谷銀行英國分行SVB UK的董事局在周末接觸英國主要借貸人包括巴克萊銀行和萊斯銀行，尋求緊急收購。報道指，大行只有24小時拯救英國SVB，英國央行英倫銀行正準備啟動該銀行破產程序。英國財政大臣侯俊偉稱，SVB在英國市場佔有率不大，倒閉不會危及英國金融系統，但對科技和生物科學行業或造成重大威脅。他又稱，正與首相辛偉誠和英倫銀行行長貝利商討，避免美國SVB的倒閉影響英國分行或將損失減至最低。
矽谷銀行｜2008年金融危機後美國最大宗銀行倒閉
美國矽谷銀行客戶主要是科技初創公司，因流動性不足及資不抵債，被「聯邦存款保險公司」(Federal Deposit Insurance Corp，FDIC)接管，這是自2008年金融危機以來，美國最大宗銀行倒閉。部分金融業界高層及投資者愈來愈擔心，若監管當局未能找到「白武士」合併以保障無受保存款，矽谷銀行倒閉會對美國國內中小型銀行產生骨牌效應。據報FDIC昨接觸多間中小型銀行，了解銀行財政狀況。
有傳媒形容，美國矽谷創科企業正面臨滅頂之災，不少創科公司於該銀行有大額存款，超過存款保險金額。報道指，加密貨幣公司Circle存有33億美元。硬件數字媒體公司Roku則持有約4.87億美元，佔公司現金流及資產約26%。
矽谷銀行｜逾250間英國科技公司促政府介入
美國矽谷銀行破產消息一出，英國創科業界也擔心受波及，超過250間英國科技公司行政總裁昨去信侯俊偉促請政府介入，並警告英國SVB若倒閉，將危及英國科技業存亡。根據英國破產程序，部分存款戶可獲多達8.5萬英鎊(約80萬港元)賠償，但對部分創初公司的存款遠多於該數目。
矽谷銀行｜網傳中國客戶無法取款 潘石屹：無開過戶口
網上亦傳出中國上千客戶無法取款，包括SOHO中國董事長潘石屹與妻子在美國矽谷銀行有兩個賬戶，共存款逾3億美元。潘石屹今日在微博稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。」另一傳聞主角是美團創辦人王興，美團表示，矽谷銀行事件對美團沒有影響，網傳王興發布的矽谷銀行維權群截圖不實。業內人士表示，2016、2017年之後美團在矽谷銀行就沒有存款。另有報道指，部分中國初創公司恐受波及。