研究指長新冠腦霧 或與血腦屏障滲漏有關

部分新冠病毒患者在康復後出現「長新冠」問題，症狀未有消退，包括影響記憶和思考的腦霧(brain fog)，最新一項研究或揭開腦霧的成因。愛爾蘭都柏林聖三一大學(Trinity College Dublin)研究發現，出現長新冠腦霧的患者腦部內的「血腦屏障」(blood brain barrier，也稱為腦血管障壁或血腦障壁)有滲漏情況。有關研究規模屬小型，仍有待進一步研究，但可為治療腦霧帶來開端。

是次研究的共同研究者、教授Matthew Campbell解釋，血腦屏障控制進出腦部的物質，以平衡血液和腦之間的物質，若兩者失去平衡，可導致腦內神經功能改變，若出現在記憶儲存區域或造成破壞。他與研究團隊分析了76名在2020年3月或4月入院新冠病人，以及25名新冠疫情爆發前病人的血清和血漿樣本。團隊從自稱有腦霧的14名新冠病人樣本中發現，與無腦霧的新冠病人或無感染的人比較，他們血液內所含的「S100Beta」蛋白水平較高。S100Beta由腦裡的細胞產生，通常不會在血液內發現，有關發現表示腦霧新冠病人的血腦屏障損壞滲漏。