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國際
2024-02-26 22:52:25

研究指長新冠腦霧 或與血腦屏障滲漏有關

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長新冠腦霧｜腦霧是長新冠病徵之一。(資料圖片)

部分新冠病毒患者在康復後出現「長新冠」問題，症狀未有消退，包括影響記憶和思考的腦霧(brain fog)，最新一項研究或揭開腦霧的成因。愛爾蘭都柏林聖三一大學(Trinity College Dublin)研究發現，出現長新冠腦霧的患者腦部內的「血腦屏障」(blood brain barrier，也稱為腦血管障壁或血腦障壁)有滲漏情況。有關研究規模屬小型，仍有待進一步研究，但可為治療腦霧帶來開端。

是次研究的共同研究者、教授Matthew Campbell解釋，血腦屏障控制進出腦部的物質，以平衡血液和腦之間的物質，若兩者失去平衡，可導致腦內神經功能改變，若出現在記憶儲存區域或造成破壞。他與研究團隊分析了76名在2020年3月或4月入院新冠病人，以及25名新冠疫情爆發前病人的血清和血漿樣本。團隊從自稱有腦霧的14名新冠病人樣本中發現，與無腦霧的新冠病人或無感染的人比較，他們血液內所含的「S100Beta」蛋白水平較高。S100Beta由腦裡的細胞產生，通常不會在血液內發現，有關發現表示腦霧新冠病人的血腦屏障損壞滲漏。

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長新冠腦霧｜研究有助治療腦霧

研究人員之後再招募10名新冠康復者，以及22名長新冠患者，當中11人稱有腦霧；眾人都沒有注射新冠疫苗或住院。這些病人接受磁力共振掃描，靜脈注入顯影劑，結果顯示有長新冠腦霧的人血腦屏障出現滲漏，而無此徵狀或康復者並沒有。Campbell認為，血腦屏障較「強韌」的感染者發展成長新冠時，或更能夠「防禦」腦霧，可解釋為何不是所有新冠患者都有腦霧。另一個參與研究群組的腦霧患者則顯示，蛋白增加牽涉血栓。Campbell表示，此概念令人振奮，或者只需控制血腦屏障的完整，就能治療腦霧等腦神經問題。

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