研究揭這個汽車品牌司機智商最高　電動車駕駛者結果係高定低？

駕駛甚麼汽車竟然可以評估駕駛者的智商、駕車時的性格與習慣。英國針對駕駛者進行一項研究，結果顯示駕駛捷克汽車品牌「Skoda」的司機平均智商最高，能夠達到99分；與之相比，駕駛英國豪華休旅車品牌Land Rover的車主平均智商為88.5分，在22個品牌中墊底。

捷克汽車品牌Skoda的駕駛者是最為聰明的，其平均智商能夠達到99分。(網上圖片)

英國報銷車比較價網站「Scrap Car Comparison」委託市場研究公司Censuswide進行一項調查，針對2,024名英國司機於今年1月進行調查，根據受訪者目前駕駛的汽車品牌、顏色，以及他們是否擁有個人汽車等進行調查，該項調查原本有27個汽車品牌，不過部分數據不足，最後僅餘22個汽車品牌。調查結果顯示，捷克汽車品牌Skoda的駕駛者是最為聰明的，其平均智商能夠達到99分，且以往亦有研究結果顯示，駕駛Skoda的司機也是心理變態傾向最少的司機，報告指，換句話說，Skoda的駕駛者在路上能夠更冷靜地駕駛，減少車禍等意外事故發生。

至於第2至第5名依序為日本鈴木汽車Suzuki (98.09分)、法義美合資的標緻汽車Peugeot(97.79分)、MINI(97.41分)、日本萬事得Mazda (95.91分)。至於部分在本港常見的汽車品牌日本豐田汽車(95.76分)、德國平治汽車Mercedes-Benz (94.74分)、日本日產汽車Nissan (94.71分)、南韓現代汽車Hyundai (93.52分)、本田汽車(92.88分)、美國福特Ford(92.75分)，其排行分別為第6、8、9、12、16、17名。另外，研究亦顯示，寶馬汽車BMW、快意汽車Fiat、Land Rover的駕駛者平均智商普遍較低，平均得分依序為91.68分、90.14分及88.58分。

駕駛電動車平均智商低於駕駛汽油車

英國政府在未來國家計劃內將禁止汽油、柴油汽車銷售，令許多人更傾向電動汽車，不過，原來汽車燃料使用的選擇也能測出駕駛者的平均智商高低。研究顯示駕駛汽油車的司機是最為聰明的，其平均智商得分為94.35分，緊隨其後的是混合動力汽車(93.89分)、柴油車(92.91分)，電動車則排行第4名，平均得分為90.19，比汽油車司機還低4.16。

至於車的顏色也能凸顯駕駛智商高低，選擇白色汽車的駕駛在智商測試的平均得分為95.71，比選擇綠色汽車的駕駛（88.43）還要高出7.28分。



