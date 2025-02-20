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國際
2025-02-20 15:29:30

研究證實龍蝦會痛　科學家聯署呼籲禁止活煮

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研究證實龍蝦會痛，科學家聯署呼籲禁止活煮。(網上圖片)

研究證實龍蝦會痛，科學家聯署呼籲禁止活煮。(網上圖片)

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最新研究顯示，甲殼類動物確實能感受疼痛。瑞典哥德堡大學研究團隊透過腦電波量測，發現龍蝦、螃蟹在受到物理或化學刺激時，大腦會產生相對應的活動訊號。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)和其他科學家共同呼籲，應立即禁止活煮龍蝦。

綜合報道，哥德堡大學研究團隊在岸蟹身上安裝電極，記錄其大腦活動。當研究人員在螃蟹的軟組織上施加醋酸等化學物質，或對其身體各部位施加外部壓力時，都觀察到大腦活動明顯增加。物理刺激會引發較短但強烈的痛覺反應，而化學刺激則會產生較持久的影響。由於大多數甲殼類動物擁有相似的神經系統結構，這項發現可能適用於蝦、小龍蝦和龍蝦等其他物種。哥德堡大學動物生理學家Lynne Sneddon博士指出：「你不會將活牛或活雞直接丟進滾燙的開水中，那為甚麼甲殼類動物應該被如此對待？」他認為，政府應該將這類動物視為與哺乳動物和鳥類同等的感知生物，並給予相應的保護，並尋找更人道的方式來處理食用甲殼類動物。這項研究已刊登在《生物學》期刊上。

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科學家：活生生放入沸水將經歷數分鐘劇痛。(網上圖片)

科學家：活生生放入沸水將經歷數分鐘劇痛。(網上圖片)

科學家：活生生放入沸水將經歷數分鐘劇痛

英國政府自2021年起已承認甲殼類動物是有知覺的生物，但至今仍拒絕全面落實禁令，禁止活煮牠們。英國皇家防止虐待動物協會及其他學會的科學家近日聯署呼籲，要求英國政府立即禁止活煮龍蝦等甲殼類動物的行為。他們在發給環境、食品暨農村事務部(Defra)的公開信中指出，活煮龍蝦和螃蟹應該被定為非法。這群科學家表示，甲殼類動物會感受到疼痛，若被活生生放入沸水中煮沸，無疑會讓牠們在最終失去意識前，經歷數分鐘的劇痛。

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