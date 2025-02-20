研究證實龍蝦會痛　科學家聯署呼籲禁止活煮

最新研究顯示，甲殼類動物確實能感受疼痛。瑞典哥德堡大學研究團隊透過腦電波量測，發現龍蝦、螃蟹在受到物理或化學刺激時，大腦會產生相對應的活動訊號。英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)和其他科學家共同呼籲，應立即禁止活煮龍蝦。

綜合報道，哥德堡大學研究團隊在岸蟹身上安裝電極，記錄其大腦活動。當研究人員在螃蟹的軟組織上施加醋酸等化學物質，或對其身體各部位施加外部壓力時，都觀察到大腦活動明顯增加。物理刺激會引發較短但強烈的痛覺反應，而化學刺激則會產生較持久的影響。由於大多數甲殼類動物擁有相似的神經系統結構，這項發現可能適用於蝦、小龍蝦和龍蝦等其他物種。哥德堡大學動物生理學家Lynne Sneddon博士指出：「你不會將活牛或活雞直接丟進滾燙的開水中，那為甚麼甲殼類動物應該被如此對待？」他認為，政府應該將這類動物視為與哺乳動物和鳥類同等的感知生物，並給予相應的保護，並尋找更人道的方式來處理食用甲殼類動物。這項研究已刊登在《生物學》期刊上。