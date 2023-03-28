研究驚揭月球有「水塘」！嫦娥五號採集「玻璃珠」可變大量水 定居月球或靠佢

中國及英國科學家近日研究「嫦娥五號」任務於2020年12月採集的月球樣本時，發現一個驚人事實：月球樣本中竟然有水！儘管那並非普通的水，而是藏在月球「撞擊玻璃珠」中的氫，但只要經提取及一些化學反應，就可變成可觀的水源，在太空人供人飲用及孕育動植物。

科學家之前已知月球有水的痕跡，但今次發現的「水量」，比本來預想的還要多。研究人員在32個「撞擊玻璃珠」樣本中，發現平均含氫量達0.05%，即一噸「撞擊玻璃珠」裡含有達500克的水，推斷月球上的所有玻璃珠，合共蘊藏3億至2,700億噸水分。