研究驚揭月球有「水塘」！嫦娥五號採集「玻璃珠」可變大量水 定居月球或靠佢

中國及英國科學家近日研究「嫦娥五號」任務於2020年12月採集的月球樣本時，發現一個驚人事實：月球樣本中竟然有水！儘管那並非普通的水，而是藏在月球「撞擊玻璃珠」中的氫，但只要經提取及一些化學反應，就可變成可觀的水源，在太空人供人飲用及孕育動植物。
科學家之前已知月球有水的痕跡，但今次發現的「水量」，比本來預想的還要多。研究人員在32個「撞擊玻璃珠」樣本中，發現平均含氫量達0.05%，即一噸「撞擊玻璃珠」裡含有達500克的水，推斷月球上的所有玻璃珠，合共蘊藏3億至2,700億噸水分。
月球有水｜「撞擊玻璃珠」含氫可轉化成水
研究人員認為，「撞擊玻璃珠」是太空中的隕石或小行星撞擊月球時產生高溫，融化月球土壤和岩石後冷卻後而成，而撞擊玻璃珠中所含有的氫，則是由吹向月球的太陽風注入。研究團隊成員、南京大學教授惠鶴九指，團隊在撞擊玻璃珠內發現的氫同位素組成，與太陽風中的氫同位素組成非常相似，證實撞擊玻璃珠內氫的來源。今次研究由中國科學院地質與地球物理研究所、中國科學院大學、南京大學、中國科學技術大學等學者聯同英國學者合作，成果發表於《自然地球科學》期刊。
月球有水｜月球建基地一次「重要突破」
英國《衛報》形容，今次對於有意在月球建立基地的國家而言，屬一次重要突破，因不單可透過化學反應，把撞擊玻璃珠中的氫轉換成水源，作為太空人的飲用水，亦可提取出氫，甚至氧氣，進一步推動探索宇宙步伐，但目前還需提高撞擊玻璃珠的收集以及氫的提取效率。英國公開大學太空專家Mahesh Anand說，「若能提取水分並大量儲起，想怎用就怎用」，「今次的發現，令未來可持續地探索月球的可能性較之前更大」。