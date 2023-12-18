研究驚揭貓「乜都食」獵食逾2000種動物不少屬瀕危 專家反擊︰人仲危害動物啦！

一項新研究揭示了貓會吃多少不同的生物，包括數百種受到威脅或瀕危的物種，基本上是會吃掉牠們能抓到的幾乎所有東西。
科學家首次把貓會吃的不同生物，整理成一份全面記錄發表在《自然通訊》期刊內，清單上共有曾被貓獵食的逾2,000種生物。科學家此前已知可在自由活動的貓(包括有人養或無人養的)，會捕獵和進食昆蟲、鳥類、爬行動物甚至哺乳動物等，對生物多樣性產生影響。研究人員翻閱了數百份先前的研究、書籍和報告，最終列出了2,084種物種，其中包括981種鳥類、463種爬行動物、431種哺乳動物、119種昆蟲和57種兩棲動物等。
貓｜貓行為專家︰研究似把貓當成「代罪羔羊」
科學家指清單遠非完整，因為很多貓兒捕食個案中，特別是涉及昆蟲和無脊椎動物時，根本不知道牠在吃甚麼。令人關注的是清單上有347種物種在野外近危、受威脅或已經滅絕。
然而，貓並非這些物種數目減少的唯一原因，研究亦未查明貓獵食這些動物的影響是多是少。有評論認為，科學家今次研究有轉移焦點之嫌，指對生物多樣性更大威脅的其實是人類，貓行為專家Mikel Delgado接受《Wired》雜誌訪問時，直言「把焦點放在貓身上，有點似把其當成生態景觀更大問題(人類的行為)的代罪羔羊」，「人類不改變自己的行為來保護生物多樣性，為甚麼我們要期望貓會改變？」