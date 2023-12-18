研究驚揭貓「乜都食」獵食逾2000種動物不少屬瀕危 專家反擊︰人仲危害動物啦！

一項新研究揭示了貓會吃多少不同的生物，包括數百種受到威脅或瀕危的物種，基本上是會吃掉牠們能抓到的幾乎所有東西。

科學家首次把貓會吃的不同生物，整理成一份全面記錄發表在《自然通訊》期刊內，清單上共有曾被貓獵食的逾2,000種生物。科學家此前已知可在自由活動的貓(包括有人養或無人養的)，會捕獵和進食昆蟲、鳥類、爬行動物甚至哺乳動物等，對生物多樣性產生影響。研究人員翻閱了數百份先前的研究、書籍和報告，最終列出了2,084種物種，其中包括981種鳥類、463種爬行動物、431種哺乳動物、119種昆蟲和57種兩棲動物等。