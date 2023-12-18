熱門搜尋:
黎智英 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-12-18 11:00:00

研究驚揭貓「乜都食」獵食逾2000種動物不少屬瀕危 專家反擊︰人仲危害動物啦！

分享：
有研究指貓幾乎「乜都食」。(資料圖片)

有研究指貓幾乎「乜都食」。(資料圖片)

一項新研究揭示了貓會吃多少不同的生物，包括數百種受到威脅或瀕危的物種，基本上是會吃掉牠們能抓到的幾乎所有東西。

科學家首次把貓會吃的不同生物，整理成一份全面記錄發表在《自然通訊》期刊內，清單上共有曾被貓獵食的逾2,000種生物。科學家此前已知可在自由活動的貓(包括有人養或無人養的)，會捕獵和進食昆蟲、鳥類、爬行動物甚至哺乳動物等，對生物多樣性產生影響。研究人員翻閱了數百份先前的研究、書籍和報告，最終列出了2,084種物種，其中包括981種鳥類、463種爬行動物、431種哺乳動物、119種昆蟲和57種兩棲動物等。

科學家研究自由放養的貓所吃的物種。(互聯網) 貓行為專家Mikel Delgado。(互聯網) 有研究指貓幾乎「乜都食」。(資料圖片)

貓｜貓行為專家︰研究似把貓當成「代罪羔羊」

科學家指清單遠非完整，因為很多貓兒捕食個案中，特別是涉及昆蟲和無脊椎動物時，根本不知道牠在吃甚麼。令人關注的是清單上有347種物種在野外近危、受威脅或已經滅絕。

然而，貓並非這些物種數目減少的唯一原因，研究亦未查明貓獵食這些動物的影響是多是少。有評論認為，科學家今次研究有轉移焦點之嫌，指對生物多樣性更大威脅的其實是人類，貓行為專家Mikel Delgado接受《Wired》雜誌訪問時，直言「把焦點放在貓身上，有點似把其當成生態景觀更大問題(人類的行為)的代罪羔羊」，「人類不改變自己的行為來保護生物多樣性，為甚麼我們要期望貓會改變？」

Ad Block
十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖） 十大最易有分離焦慮症狗狗。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受