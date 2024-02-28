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國際
2024-02-28 14:19:57

研究：北太平洋座頭鯨數量近10年銳減20% 大多餓死 誰是元兇？

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最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片)

最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片)

最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%，海洋熱浪可能是罪魁禍首。

這項研究由75名科學家組成團隊，編制了史上最大規模巨型海洋哺乳動物照片識別資料庫，用於追蹤2002年至2021年北太平洋的座頭鯨族群數量，發現過去10年，該區座頭鯨數量急劇下降。

研究指，由於商業捕鯨活動自1976年起被禁，加上保育工作具成效，北太平洋座頭鯨數量在2012年前一直穩步增加，但此後到2021年，其數量卻減少了20%，從約3.3萬減至約2.66萬。在夏威夷過冬的一群座頭鯨降幅更為明顯，高達34%

專家：鯨魚急速劇減 超乎預期

研究發現，從2014年至16年，有史以來最強且最長的海洋熱浪席捲太平洋東北部，溫度比正常水平有時相差超過攝氏36度。海水變暖，改變了海洋生態系統，也改變了座頭鯨覓食的環境。

研究報告作者、在澳洲南十字星大學攻讀博士的鯨魚生物學家奇斯曼(Ted Cheeseman)表示，研究團隊估計大約有7,000頭鯨魚，其中大部分是餓死，「我驚訝得下巴都快掉下了……這是一個超乎我們預期的訊號」。

最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片) 最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片) 最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片) 最新研究顯示，北太平洋的座頭鯨數量在不到10年內銳減20%。(資料圖片)

海洋暖化的惡果

即使在健康的群族中數量波動是正常現象，但諸如鯨魚等長壽物種的數量如此突然下降，顯示海洋生態受到了重大破壞。奇斯曼補充說，「不僅是鯨魚的食物減少」，簇絨海鸚(tufted puffins，又稱花魁鳥)、海獅和海豹的數量也有下降趨勢，「海洋變暖，導致食物變得更少」。

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奇斯曼指出：「這些鯨魚不再像50年前那樣面臨立即滅絕的危險……然而，我們必須面對海洋不斷變化的新現實。」

相關研究在《皇家學會開放科學》(Royal Society Open Science)期刊發表。

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