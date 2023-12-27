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國際
2023-12-27 16:07:01

研究：大多數百歲人瑞對3件事感到遺憾

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研究：大多數百歲人瑞對3件事感到遺憾。(網上圖片)

研究：大多數百歲人瑞對3件事感到遺憾。(網上圖片)

隨著年齡增長，許多人開始回顧過去，對過去的選擇也產生後悔。負責驗證全球超過110歲的年長者年齡的組織「LongeviQuest」的調查顯示，他們每日與超過百歲的長者交流後發現，長壽除了需要具備積極的心態之外，有3件事竟然成為大多數老人的共同遺憾。

根據《商業內幕》(Business Insider)報道，「LongeviQuest」的行政總裁Ben Meyers和拉丁美洲研究部門負責人Fabrizio Villatoro向世界上最長壽的人請教保持長壽的秘訣，以及調查他們年輕時希望能做得不同的事情。兩位長者提到，百歲老人往往是那些盡量不讓自己承受太大壓力，並且不讓遺憾擊垮的人。「LongeviQuest」接觸到的許多百歲老人過去的生活非常艱苦，多數人經歷了20世紀的重大事件，例如戰爭、經濟大蕭條和解放殖民運動等。然而他們大多都有「大多數人都有的共同遺憾」。

百歲老人遺憾沒有花更多時間陪家人。(網上圖片)

百歲老人遺憾沒有花更多時間陪家人。(網上圖片)

百歲老人遺憾沒有花更多時間陪家人

第一，是「沒有花更多的時間陪伴家人」。LongeviQuest」指，對於百歲老人來說，這是個典型的遺憾。第二，是「工作過於努力」。有長者希望自己能更少點工作，或從事其他可以讓他享受更多與家人相處的工作。第三，是「沒有多去旅行」，他們希望自己在生活中能有更多旅行的機會。

康奈爾醫學院教授Karl Pillemer曾在2016年為《赫芬頓郵報》撰寫過一篇文章，他指出，年長的美國人也後悔年輕時未能多旅行。一位78歲的老人接受Karl Pillemer採訪時表示：「如果你必須做出選擇，是要裝修廚房還是去旅行？那麼我會說，去旅行吧。」

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