研究：大多數百歲人瑞對3件事感到遺憾

隨著年齡增長，許多人開始回顧過去，對過去的選擇也產生後悔。負責驗證全球超過110歲的年長者年齡的組織「LongeviQuest」的調查顯示，他們每日與超過百歲的長者交流後發現，長壽除了需要具備積極的心態之外，有3件事竟然成為大多數老人的共同遺憾。

根據《商業內幕》(Business Insider)報道，「LongeviQuest」的行政總裁Ben Meyers和拉丁美洲研究部門負責人Fabrizio Villatoro向世界上最長壽的人請教保持長壽的秘訣，以及調查他們年輕時希望能做得不同的事情。兩位長者提到，百歲老人往往是那些盡量不讓自己承受太大壓力，並且不讓遺憾擊垮的人。「LongeviQuest」接觸到的許多百歲老人過去的生活非常艱苦，多數人經歷了20世紀的重大事件，例如戰爭、經濟大蕭條和解放殖民運動等。然而他們大多都有「大多數人都有的共同遺憾」。