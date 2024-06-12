研究：大象會用名字稱呼對方 對特定叫聲熱情回應 這個原因會叫幼象名字

大象是甚有智慧的哺乳類動物，多年來研究大象的動物學家發現牠們一種有趣的行為：有時一隻象發出叫聲時，另一群同類隨即集體回應，有時則是群體中僅一隻回應。有推測指這是大象以相當於名字的叫聲來稱呼對方。一項針對肯尼亞野生非洲莽原象的最新研究，支持這觀點。

研究大象低沉叫聲

研究員分析肯尼亞安波沙里國家公園(Amboseli National Park)和桑布魯國家保護區(Samburu National Reserve)裡100多隻大象發出的聲音，主要是發自大象聲帶的低沉聲響。

研究員運用機器學習模型(machine-learning model)，在大象的叫聲中辨識出像是名字的元素，接著再向17隻象播放聲音，以測試牠們如何回應看似是針對牠們和針對其他大象的叫聲。