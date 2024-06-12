研究：大象會用名字稱呼對方 對特定叫聲熱情回應 這個原因會叫幼象名字

大象是甚有智慧的哺乳類動物，多年來研究大象的動物學家發現牠們一種有趣的行為：有時一隻象發出叫聲時，另一群同類隨即集體回應，有時則是群體中僅一隻回應。有推測指這是大象以相當於名字的叫聲來稱呼對方。一項針對肯尼亞野生非洲莽原象的最新研究，支持這觀點。
研究大象低沉叫聲
研究員分析肯尼亞安波沙里國家公園(Amboseli National Park)和桑布魯國家保護區(Samburu National Reserve)裡100多隻大象發出的聲音，主要是發自大象聲帶的低沉聲響。
研究員運用機器學習模型(machine-learning model)，在大象的叫聲中辨識出像是名字的元素，接著再向17隻象播放聲音，以測試牠們如何回應看似是針對牠們和針對其他大象的叫聲。
大象聽到「名字」時有甚麽反應？
一般情況下，大象積極回應看似是針對牠們的叫聲，聽到這樣的叫聲，往往表現得更熱情，走向音源，並且比起聽到似乎是針對另一隻大象的呼喊，牠們會發出更多的叫聲。
大象有解決問題的能力
這項研究周一(10日)發表於《自然生態學與進化》期刊(Nature Ecology & Evolution)。研究第一作者、美國康奈爾大學(Cornell University)行為生態學家帕爾多(Mickey Pardo)表示，研究顯示，大象「用類似名字的方式稱呼對方」。
大象是地球上最大的陸地動物，非常聰明，具備敏銳的記憶力和解決問題的能力，以及細緻的溝通方式。
為何母象會叫幼象的名字？
一隻大象為何要喊另一隻大象的「名字」？美國科羅拉多州立大學保育生物學家韋特麥爾(George Wittemyer)表示：「我們不完全明白，但根據我們分析，大象聯繫並呼喚另一個體時，似乎通常是叫『名字』……這種情況也常見於母象對牠的幼兒發出聲音，通常是為了讓小象們安靜或關心牠們。我們原以為會在大象彼此問候時聽見名字，但是在這些類型的叫聲中並不常見。」