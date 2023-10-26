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國際
2023-10-26 12:09:00

研究：年老金毛尋回犬身上發現長壽基因　料有助人類抗癌

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研究：年老金毛尋回犬身上發現長壽基因，料有助人類抗癌。(網上圖片)

研究：年老金毛尋回犬身上發現長壽基因，料有助人類抗癌。(網上圖片)

美國加州大學戴維斯分校(University of California, Davis)有研究團隊近日發表報告，指於14歲以上的「年長」金毛尋回犬身上發現一種基因使牠們更加長壽，並認為這種基因能夠降低不良基因遺傳的機率。研究團隊表示，若是研究成熟，對於人類癌症的研究大有裨益。

研究團隊於雜誌「GeroScience」刊登的研究指，金毛尋回犬死於癌症的機率高達65%，因此，認為長壽的犬隻可能還有另一個遺傳因素有助於減輕「壞基因」的影響。團隊研究逾300隻金毛尋回犬，發現壽命超過14歲的金毛尋回犬具有基因「Her 4」的某些變體。研究團隊發言人Robert Rebhu表示，「Her 4」又稱為「ErbB-4」，是人類表皮生長因子受體家族的一員，具有這種基因變體的金毛尋回犬平均壽命為13.5年，而沒有這種基因的狗狗平均壽命則為11.6年，整整多出了2年。研究團隊也指出，金毛尋回犬的2年歲，相當於人類的1214年，相等於多出1520%壽命。

雜誌「GeroScience」。

雜誌「GeroScience」。

團隊將讓更多金毛尋回犬接受研究

由於與「Her 4」同屬一個基因家族的「HER2」是使癌細胞快速生長的基因，因此團隊正研究兩種基因所造成的影響是否有關聯。Robert表示，下一步會讓更多金毛尋回犬接受研究測試，確保這些基因變異能夠影響牠們的健康與壽命後，除了有望增加愛犬的壽命，亦希望對人類癌症研究大有益處。

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